El Barça busca en Alemania la primera alegría de la temporada

El Barça de Carlos Ortega, después de un stage de cuatro días en Encamp (Andorra), afronta este fin de semana su primer compromiso de pretemporada. Una cita de nivel como la Premium Cup en la que el equipo defiende título y en el que se enfrentará a rivales conocidos de la EHF Champions como el Füchse Berlin y el PSG. El equipo local, el HSG Nordhorn-Lingen, completa la nómina y será el primer rival de los azulgranas en la semifinal (sábado 16.30 horas, Esports3).

Este torneo en formato Final 4 supondrá la primera ocasión para ver en acción a los tres fichajes de la temporada, Sergey Hernández, Janus Smárason y Oriol San Felipe, que previsiblemente disputarán de minutos tras compartir entrenamientos y sesiones de ocio con el resto de la plantilla durante la concentración en tierras andorranas.

La expedición azulgrana que ha viajado a Nordhorm cuenta con un total de 19 efectivos. Carlos Ortega ha convocado para este primer torneo a todo el primer equipo, a excepción de Adrián Sola,que se incorporará más tarde tras disputar recientemente el Europeo sub18, y los extremos del Barça Atlètic Manuel Ortega y Marc Navarro.

El Barça debutará en el torneo contra el Nordhorn-Lingen de la segunda división alemana. Un conjunto al que ya se enfrentó en su primera participación, en la edición de 2024, tras perder en las semifinales contra el Montepellier. Los azulgranas se llevaron la victoria en el partido por el tercer puesto con un contudente 27-39 con un joven Petar Cikusa como máximo goleador con siete dianas. En la edición de 2025, el combinado de Carlos Ortega se alzó con la victoria tras superar en la final en los penaltis, 33-34, al Füchse Berlin, equipo al que podría volver a enfrentarse este año. El combinado alemán buscará en la otra semifinal su plaza frente al PSG.

Tras el torneo, el Barça regresará el lunes a Barcelona para preparar su siguiente amistoso que será el miércoles 19 de agosto (17.00 horas), frente al conjunto japonés Toyoda Gosei en un duelo a puerta cerrada la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

La Supercopa Ibérica, en Vigo

Por otro lado, se ha hecho oficial que Vigo será la sede de la Supercopa Ibérica masculina que se celebrará entre el 4 y 5 de septiembre y que contará con dos conjuntos españoles en liza, Barça y Bidasoa Irún. Los azulgranas llegan a cita en calidad de vigentes campeones de Liga y de Copa del Rey, mientras que los irundarras se ganaron la plaza tras acceder a la final copera de Alicante.

Los rivales portugueses serán el Sporting, que finalizó la temporada invicto, logrando el Campeonato Placard Andebol 1 y la Taça Placard Andebol; y el Porto, subcampeón de la Andebol 1.

El 5 de septiembre, también en Vigo, se disputará la Supercopa de España 2026 femenina, con Rocasa Gran Canaria y Super Amara Bera Bera en busca del primer título.