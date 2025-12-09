Xavi Pascual también hace volar al Barça en ataque

El regreso de Xavi Pascual al Barça roza la perfección, por lo menos, en cuanto a resultados. Con el único borrón de la derrota por la mínima en el reestreno del de Gavà en la pista de Anadolu Efes (74-73), el conjunto azulgrana acumula una racha de cuatro triunfos consecutivos que se alarga a siete victorias en los últimos ocho partidos, tras la destitución de Joan Peñarroya.

La plantilla ha dado un paso al frente reduciendo los puntos concedidos. Son ya cinco partidos, con Pascual al mando, en el que no se han concedido 80 o más puntos. Una media de 72,6 tantos encajados por duelo que se traducen en ese balance de 4-1 que ha servido para que el equipo mantenga su buena dinámica en Euroliga, donde acumula el segundo mejor balance de victorias y derrotas (9-5), y 'resucite' en Liga Endesa, logrando al fin el tan necesario balance positivo (5-4) en ese camino hacia la próxima edición de la Copa del Rey.

La exigencia defensiva de Pascual

La subida de las prestaciones defensivas del Barça prácticamente ha dejado de ser noticia, aunque hay que seguir valorando partido a partido esa bajada de persiana que ha logrado Pascual a través de su pizarra, y con un mensaje que ha calado entre sus jugadores. "O defiendes o no jugarás", desveló Joel Parra tras el partido ante Andorra que les había dicho el nuevo técnico azulgrana.

Joel Parra cuajó una gran actuación ante Morabanc Andorra / Twitter: @Fcbbasket

Bajo esa etiqueta de baloncesto 'defensivo' con el que algunos recuerdan el primer Barça de Pascual, lo cierto es que el equipo viene carburando muy bien también en ataque los últimos compromisos. La plantilla azulgrana no es sospechosa de tener talento, y tanto Roger Grimau como Joan Peñarroya lograban conseguir anotaciones altas con sus equipos. De hecho, pese a que el técnico egarense sufrió una plaga de lesiones el pasado curso, la faceta ofensiva de su Barça pocas veces se veía resentida.

Desatados en ataque

Tras dos primeros partidos con un tanteo bajo respecto a los últimos años (73 puntos ante Anadolu Efes y 72 en Gran Canaria ante el Dreamland), el Barça se ha desmelenado en los últimos tres compromisos anotándole 88 al Asvel, 89 a Estrella Roja y los 102 tantos del pasado domingo al cuadro del Principado. Una media de 93 puntos por encuentro, y un tercer cuarto ante Andorra, con el tope anotador en un cuarto (35) desde el regreso de Pascual al club. Ante franceses y serbios, el porcentaje de acierto en el triple no fue excesivamente destacado (33,3% y 34,5% respectivamente), pero Kevin Punter ante Asvel (24) y Will Clyburn (22) y Darío Brizuela (17) contra Estrella Roja, tomaron las riendas del ataque.

Kevin Punter firmó un gran partido ante Asvel / Dani Barbeito

Y ante el conjunto que entrena Joan Plaza, se juntaron los dos aspectos. El Barça estuvo desatado desde más allá del 6,75 (12/26, 46% de acierto), y más allá de otra gran actuación de 'KP' (20), el conjunto azulgrana contó con la inspiración de un pletórico Joel Parra, autor de 24 puntos, su tope histórico en la ACB y que le valieron para ser elegido jugador de la jornada gracias a los 34 créditos de valoración.

Números a la altura de los líderes anotadores de Europa

En Euroliga, Mónaco (90,8), Hapoel Tel Aviv (90,4) y París (90,4) lideran la tabla clasificatoria. Unas cifras con las que ha coqueteado el Barça en los dos últimos compromisos continentales, y unos registros que quedará por ver si se pueden repetir este próximo viernes (20:30h CET) ante un Olympiacos, de Georgios Bartzokas, que un curso más vuelve a ser uno de los equipos que mayor desempeño muestran en la parte trasera de la pista.

Georgios Bartzokas, entrenador de Olympiacos / EFE

Pero lo cierto es que el Barça de Pascual sigue su evolución a buen ritmo, y a esa mejora esperada en términos defensivos, se le añade también esa recuperación de la pólvora que este grupo atesora y que ha demostrado estos últimos años, y que ahora combina con un nivel defensivo aceptable y que cumple con los estándares de un club de la entidad del Barça.