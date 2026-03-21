Xavi Pascual: "Shengelia ya se entrena con el grupo, decidiremos a última hora si juega ante el Madrid"

El Barça cruza los dedos y toca toda la madera disponible para que nada se tuerza de cara a recuperar para el Clásico de este domingo (19h) ante el Real Madrid a una de sus estrellas.

Se trata de un Tornike Shengelia que se ha perdido los últimos tres partidos del equipo (Hapoel Tel Aviv, Joventut y Valencia) por una lesión en el sóleo de su pierna derecha. Un contratiempo físico que dejó la posición de '4' coja, pero en la que Joel Parra ha dado un rendimiento sensacional, anotando 19 tantos en la derrota contra los verdinegros y rozando las dobles figuras (14-9) en el trascendental triunfo de Euroliga en el Roig Arena.

Las palabras de Pascual sobre Shengelia

"Las bajas de Juan (Núñez) y 'Lapro' están ahí, mientras que con 'Toko' valoraremos tras el entreno de este sábado. Se incorporó el viernes, hoy también está, a ver cómo evoluciona y a última hora decidiremos si podrá jugar o no", comentó Pascual en declaraciones recogidas por los medios del club.

Shengelia es fundamental para el Barça / DANI BARBEITO

Un Pascual que valoró las sensaciones con las que llega el equipo al Clásico liguero de este domingo, tras la victoria lograda en Valencia el pasado jueves, y con esa ilusión de reencontrarse con su afición.

"Estamos muy contentos de volver al Palau, llevamos muchísimo sin jugar aquí con nuestra afición, casi un mes. Coincide con el Clásico, un partido muy importante para las aficiones, quizás no trascendental en este momento de la temporada, pero siempre es muy importante un partido como este para todos", comentó el técnico azulgrana, que también valoró los peligros y las virtudes del cuadro de Sergio Scariolo.

Los peligros del Real Madrid

"Están jugando muy bien, tienen el poder físico y de calidad en la posición de '3' y '4' que es determinante. Sus pequeños son buenos generadores y tiradores y los grandes son muy grandes. Son un equipo muy completo que aspira a ganarlo absolutamente todo, y es un partido muy importante para nosotros, pese a que no podemos perder de vista que la próxima semana, martes y viernes jugamos, seguramente, los dos partidos más importantes de la semana.

Xavi Pascual, en el partido de Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv / Dani Barbeito

Tras su vuelta al Barça, Pascual se ha medido en dos ocasiones al Real Madrid, con un balance, hasta el momento, de una victoria y una derrota.

El clásico liguero de la primera vuelta fue para el conjunto azulgrana, que se impuso en el Palacio por 100-105, en un duelo en el que Nico Laprovittola y Kevin Punter fueron los máximos artilleros del conjunto catalán con 19 puntos cada uno. Un par de semanas más tardes, el Madrid se cobró la venganza por un contundente 80-61 en un duelo en el que el azulgrana Darío Brizuela fue el más destacado con 13 tantos.