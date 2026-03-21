Moses Wright y Sylvain Francisco rompen su silencio sobre su llegada al Barça: "Odio a los medios"

El Zalgirio Arena de Kaunas fue una fiesta este pasado viernes con una afición que celebró la victoria de los suyos ante el Real Madrid por 87-85 en un partido con un final polémico. A falta de tres segundos para el bocinazo final, Sylvain Francisco provocó una personal de Mario Hezonja en una penetración hacia canasta.

La falta fue ampliamente protestada por el conjunto blanco, y no es para menos, ya que el base francés, pretendido por el Barça para la próxima temporada, logró engañar al tridente arbitral con una caída que fue sancionada con falta del alero croata. Francisco no perdonó desde el 4,60, y Hezonja no pudo anotar el triple que les hubiese permitido regresar de Lituania con victoria.

Pendientes de Wright y Francisco

El Zalgiris-Real Madrid fue un partido con varios alicientes en clave Barça. Tanto Franscisco como el pívot Moses Wright son dos de los objetivos del club catalán para la próxima campaña. De hecho, la incorporación del '5' está prácticamente sellada, y el estadounidense con pasaporte chipriota será uno de los grandes rostros del renovado juego interior azulgrana para el curso 26/27.

Un Wright que terminó el partido ante los blancos con 16 puntos, cuatro rebotes, dos tapones y 17 créditos de valoración en casi 21 minutos en pista, y que tras finalizar el choque, atendió a los medios lituanos para charlar del encuentro, pero también sobre su futuro y esa llegada a Barcelona prevista este próximo verano.

Wright firmó una buena actuación ante el Real Madrid / Euroleague

Wright no esconde el interés del Barça

"Como dice (Ergin) Ataman, odio a los medios", comentó en un tono relajado y con una sonrisa en su rostro. Nos quedan seis partidos de fase regular de Euroliga, y solo me centro en el Bayern y en el Fenerbahçe. Sí, he recibido una oferta de renovación del Zalgiris, tengo la propuesta del Barça, pero yo estoy centrado únicamente en el Zalgiris a día de hoy", explicó un Wright que también repasó en un tono de humor todos los nombres que han sido vinculados al conjunto azulgrana en estos últimos días.

"No sé qué está pasando con el Barça, también he visto que Josh Nebo va hacia allí. Mucha gente suena para jugar en el Barcelona, también ha sonado Nadir Hifi, lo de Francisco... ¿Quizás solo quieren a franceses? Pero, Nebo es esloveno, quizás solo quieren a franceses para las posiciones exteriores", argumentó Wright en ese tono distendido que acompañó toda su intervención ante los medios.

Algo más serio estuvo Francisco, en unas declaraciones recogidas por 'Basketnews' tras el encuentro ante el Real Madrid. El francés desmintió semanas atrás los rumores que le situaban en el Barça la próxima temporada. Además, un cambio de representante, y una filtración sobre un posible interés en explorar sus opciones en la NBA parecen haber enfriado algo su posible desembarco en el Palau.

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Sylvain Francisco anotó los dos tiros libres que le dieron la victoria al Zalgiris frente al Real Madrid / Euroleague

Francisco, cansado de los rumores

"Ojalá pudiéramos poner un límite a la hora de hablar de los jugadores, de adónde van y todo eso, porque la temporada es importantísima ahora mismo; es la recta final. Creo que hubiera sido mejor mantenerlo en secreto y no decir nada hasta después del último partido de la temporada o incluso de los playoffs. Porque a veces algunos jugadores no pueden concentrarse del todo debido a los rumores", pero al fin y al cabo, son solo rumores, así que es parte del baloncesto, y así son las cosas. A veces, a los aficionados les encanta el baloncesto, así que si tienes un mal partido, te dirán: 'Ah, es porque vas a ir allí, ve allí'. Eso es parte del juego", comentó un Francisco que ante el Real Madrid se fue hasta los 20 puntos y cinco asistencias para 22 créditos de valoración en 29 minutos y siete segundos en pista.