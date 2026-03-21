El Bàsquet Girona, al asalto del Buesa para que el sueño del Playoff siga vivo

El Bàsquet Girona, consolidado en la décima posición de la Liga Endesa (11/11), tiene este domingo (17:00 CET) el reto de asaltar la pista del Kosner Baskonia, sexto (14/7) y campeón de la Copa del Rey, con el objetivo de llevarse una victoria de prestigio para dar continuidad a su notable dinámica de juego y de resultados y alimentar el sueño de Europa.

El equipo del club presidido por Marc Gasol está firmando la mejor temporada de su historia ACB y como prueba de ello empezará el último tercio del curso a solo dos triunfos del play-off por el título y a la misma distancia del segundo que del descenso: cinco victorias.

Aún quedan doce jornadas y ya ha igualado los once triunfos de la temporada 2022-2023, la primera en la élite, y está a uno de los doce del curso pasado y a dos de los trece del año 2023-2024, su techo.

El Girona ha sumado cinco triunfos y dos derrotas ajustadas contra el Barça (97-92) y el Unicaja (83-90) en los últimos siete partidos y viene de superar al MoraBanc Andorra en Fontajau (82-75), en un duelo en el que fue siempre por delante en el marcador.

El equipo gerundense tiene un final de marzo muy exigente por los encuentros contra el nuevo campeón de la Copa del Rey y el Real Madrid, líder intratable de la competición (20/2), pero se aferra a su buena racha y a la sorprendente derrota del Baskonia contra el Recoletas Salud San Pablo Burgos en la última jornada (107-96, después de llegar a perder por 94-64).

Moncho tiene las bajas por lesión del escolta Maxi Fjellerup, para toda la temporada, y del interior Juan Fernández, así como la duda del pívot Nikola Maric, porque esta semana no se ha podido entrenar con el grupo: si no se recupera a tiempo el técnico solo contará con Martinas Geben en la posición de '5'.