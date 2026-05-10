Willy Hernangómez ya ve su futuro lejos del Barça: "Hay interés de equipos, pero ahora me centro en conseguir la ACB"

El Barça sigue en un gran estado de forma en la Liga Endesa. Xavi Pascual y sus jugadores sumaron ayer su sexta victoria en los últimos siete encuentros ligueros tras derrotar al San Pablo Burgos por 91-76.

Otro partido muy serio y sólido del conjunto azulgrana que alcanzó las 21 victorias ligueras del pasado curso en fase regular, y que aseguró de manera matemática su presencia en el play-off por el título. El objetivo de escalar hasta la segunda posición todavía sigue vivo, pero todo pasa por ganar los cuatro partidos ligueros que quedan y esperar acontecimientos.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / Valentí Enrich

Gran actuación de Willy ante San Pablo Burgos

Fue una actuación coral, con hasta cinco jugadores llegando hasta la decena de puntos como fue el caso de Willy Hernangómez. El pívot azulgrana firmó 10 puntos y 10 rebotes para irse hasta 16 créditos de valoración, su segunda cifra más alta en ACB en los últimos tres meses y tan solo por detrás de los 17 logrados la semana pasada ante Dreamland Gran Canaria.

"En líneas generales hemos hecho un buen partido, sí que es verdad que en la segunda parte creo que hemos desconectado un poco y en ese último cuarto nos han ganado ellos. Pero se ha visto que estamos muy cohesionados en ataque y en defensa, llevamos dos semanas trabajando muy bien los que somos, haciendo grupo y preparándonos muy bien para lo que viene", comentó a SPORT un Willy Hernangómez que está echando de menos no disputar el play-off de la Euroliga.

Sin play-off de Euroliga, pero con la oportunidad de crecer

"Nos gustaría y a mí personalmente estar luchando en esos playoffs y conseguir entrar a una Final Four. Pero tenemos una oportunidad para trabajar y mejorar como equipo, estamos trabajando muy bien lo que nos pide Xavi (Pascual) y es la línea que tenemos que hacer", comentó el azulgrana.

Willy Hernangómez, ante San Pablo Burgos / Valentí Enrich

Un Hernangómez que no esquivó la pregunta relacionada sobre su futuro, teniendo en cuenta que su contrato con el Barça expira a finales de la presente campaña.

Willy habla sobre su futuro

"Ahora estoy centrado en acabar bien la temporada y en intentar ser segundos. Y desde luego conseguir la ACB que es el título que nos queda. Sí que es verdad que hay interés de equipos, pero ahora mismo eso no me interesa. Estoy centrado en acabar la temporada bien, conseguir el título que nos queda, en darlo todo y en disfrutar cada día", compartió Willy con este diario.

Willy Hernangómez, en un partido con el Barça / Valentí Enrich

Ante la ausencia de Jan Vesely, que sigue arrastrando unas molestias de rodilla, el concurso de Hernangómez y de Youssoupha Fall se anticipa clave en estas últimas semanas de temporada. Y ante San Pablo Burgos, ambos respondieron a gran nivel. Los próximos desafíos serán a domicilio: el miércoles, el Barça visita Granada, y el domingo, Tenerife.