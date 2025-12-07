Ricky Rubio impone su ley ante el Baxi Manresa

El Joventut Badalona superó al Baxi Manresa (83-79) en un igualado duelo catalán marcado por el acierto del base local Ricky Rubio en el último cuarto, cuando el equipo verdinegro decantó el partido a su favor.

Joventut - BAXI Liga Endesa Joventut Badalona 83 79 BAXI Manresa Alineaciones Joventut Badalona (16+13+29+25) Hakanson (16), Hunt (16), Hanga (4), Drell (4), Birgander (8) -cinco inicial-; Kraag (9), Rubio (20), Vives (-), Allen (4), Ruzic (1) y Tomic (1). BAXI Manresa (19+20+22+18) Benitez (14), Obasohan (9), Reyes (10), Steinbergs (12), Golden (4) -cinco inicial-; Akobundu (3), Gaspà (11), Ubal (4), Knudsen (-), Olinde (9), Oriola (-) y Fernández (3).

Rubio, que terminó el envite con 20 puntos y 5 asistencias, fue pieza clave para que los verdinegros se llevaran un choque en el que el conjunto manresano fue por delante en el marcador en los primer tres cuartos.

El encuentro arrancó con muy poco acierto por parte de ambos equipos, aunque el Baxi Manresa fue el que tomó la iniciativa con unos buenos minutos del joven Max Gaspà (5-9, min. 5).

Los verdinegros siguieron sin reaccionar y el equipo dirigido por Diego Ocampo lo aprovechó para abrir más la brecha con un gran Louis Olinde en el juego interior (8-16, min. 8).

Antes del segundo acto, el Joventut comenzó a carburar en ataque y una bandeja sobre la bocina del primer periodo de Cameron Hunt puso el 16-19 para ajustar el marcador.

El guión no cambió en el segundo acto y el Baxi Manresa siguió mejor en los dos lados de la pista, haciendo daño otra vez con Gaspà para auparse con una ventaja de ocho puntos en el luminoso (18-26, min. 13).

Los badaloneses mejoraron con la irrupción en pista de Ricky Rubio, que fue un mal de ojo para la defensa visitante, y consiguieron rebajar la diferencia a tan sólo dos puntos con todo el Olímpic en pie (29-31, min. 17).

Sin embargo, cuando parecía que la Penya iba a darle la vuelta a la tortilla, el equipo de Diego Ocampo puso la sexta marcha en el acelerador y se fue hasta el 29-39 tras un espectacular aro pasado de Olinde sobre la bocina.

En la reanudación, el Baxi Manresa mantuvo el nivel, especialmente en ataque, y supieron aguantar la gran ventaja obtenida tras un triple esquinado de Marcis Steinbergs (35-46, min. 23).

El tiempo muerto de Dani Miret hizo efecto en los locales y, rápidamente, volvieron a entrar en el partido después de varias jugadas positivas del exmanresano Hunt (44-49, min. 26).

El escolta estadounidense del Joventut se puso el equipo a sus espaldas y un canastón suyo sobre la bocina puso el 58-61 a falta de los últimos diez minutos de encuentro.

La Penya siguió con buenas sensaciones y arrancó el último periodo con unos muy buenos minutos de Ludde Hakanson desde el triple, para empatar el duelo (63-63, min. 31).

Otro arreón de los manresanos con un Retin Obasohan desatado volvió a abrir una pequeña brecha en el tramo más decisivo del choque (63-71, min. 35).

Y quien volvió a irrumpir en pista para igualar el choque fue Ricky Rubio. Un 2+1 y otra penetración muy meritoria del base de El Masnou segundos después pusieron el 72-73, que obligó a pedir tiempo muerto a Ocampo a falta de tres minutos para el final.

El tramo final se convirtió en un intercambio de canastas. Un triple de Yannick Kraag fue decisivo para poner el +3 a favor de los locales a falta de menos de un minuto para el final. Además, en los últimos segundos los verdinegros fueron efectivos desde el tiro libre ante las faltas visitantes.

Al final, el Joventut se llevó un trepidante duelo para sumar su séptima victoria de la temporada en la Liga Endesa y mantenerse en la zona alta de la clasificación.