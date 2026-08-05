Aleksander Sekulic, presentado como nuevo entrenador del Barça: "El primer éxito será que la afición reconozca nuestro estilo"

Aleksander Sekulic fue presentado como nuevo entrenador del Barça en un acto que tuvo lugar en las oficinas comerciales del club azulgrana. Un acto especial para el técnico esloveno que, a sus 48 años, asume la responsabilidad más importante en su trayectoria como entrenador de clubes.

Sekulic compareció ante los medios después de llevar a cabo la protocolaria firma de contrato en el despacho presidencial. Fue el primer acto en el que ya se dejó ver Xevi Pujol, flamante nuevo directivo del baloncesto azulgrana, y que estuvo acompañado por un Mario Bruno Fernández que seguirá en la secretaría técnica.

Elegante, portando un impoluto traje, el nuevo entrenador azulgrana valoró lo que supone aterrizar en el banquillo del Palau. "Quiero agradecer a Joan Laporta, a la junta directiva y a todas las personas que han hecho posible mi llegada al Barça. Es una gran responsabilidad, un gran honor entrenar a uno de los mejores clubes de Europa. Es un equipo nuevo, con muchas caras nuevas, algo que añade más presión, pero espero cumplir con todas las expectativas. No veo la hora de empezar", comentó Sekulic en su discurso.

Aleksander Sekulic, nuevo entrenador del Barça / Gorka Urresola

Un nuevo Barça que mire al futuro

El nuevo entrenador azulgrana tan solo contará con cuatro jugadores que 'sobreviven' respecto al pasado curso (Juan Núñez, Darío Brizuela, Kevin Punter y Joel Parra) y "pueden tener algo más de peso", aunque "el objetivo es que todos aporten y sepan para que club están compitiendo". Además, prefirió dar carpetazo al pasado más reciente de la sección, con las últimas tres campañas cerradas sin títulos. "Prefiero mirar hacia el futuro, el Barça debe competir por los títulos, pero hay que dejar el pasado atrás y mirar hacia adelante".

Serán muchos los rostros nuevos de la plantilla del Barça que vivirán su primera aventura en el baloncesto europeo. "Compartía con el club la idea de rejuvenecer la plantilla y cambiar la idea de cómo se ha jugado hasta ahora. No tienen experiencia en Euroliga, pero creemos que pueden jugar de la manera que nosotros queremos. Necesitaremos tiempo, pero son jugadores con mucha calidad y talento", destacó.

Sekulic, durante su presentación como nuevo técnico azulgrana / Gorka Urresola

Sekulic no se quiso mojar sobre los perfiles que quedan por fichar, y admitió que está contento con los refuerzos cerrados hasta la fecha. "Algunos de los jugadores ya se habían fichado antes de mi llegada, con otros ha habido algo de margen para poder decidir junto a la secretaría técnica y que encajaban mejor en nuestra manera de jugar".

Los grandes objetivos

Sobre los objetivos que el técnico culé se marca en esta primera campaña, Sekulic. "El Barça ha competido por títulos y estos últimos años ha podido tener algo de mala suerte. El primer éxito será que la afición reconozca un estilo y esté contenta con él. Obviamente, los títulos serían la recompensa a ese estilo", detalló. "Priorizo la unidad, que el equipo esté unido. Buscaremos un ritmo alto con muchas posesiones, una defensa asfixiante y en general, dar mucha energía en la pista.

Sekulic, nuevo entrenador del Barça / Gorka Urresola

Por último, Sekulic quiso mandar un mensaje a la afición. Más que nunca, esta campaña tendrán que volver a ser el sexto jugador en pista: "Necesitaremos el apoyo de la afición, he estado en el Palau antes, ahora estaré en el banquillo y creo que su ayuda será muy grande, especialmente para este nuevo equipo, será importante sentir la energía de la afición", concluyó.