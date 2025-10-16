Sayon Keita, de sorpresa a solución

Sayon Keita (17 años) fue la gran novedad el pasado martes al ser titular por primera vez en el quinteto del Barça para medirse al Maccabi Tel Aviv. A Peñarroya no le tembló el pulso al desconvocar a Youssoupha Fall y hacer debutar en Europa a una de las grandes perlas de la cantera azulgrana.

¿La mejor noticia? A los doce segundos, Keita respondió a la confianza con un mate para anotar sus dos primeros puntos, de los cuatro que consiguió ante el Maccabi en los dieciséis minutos que disputó en el partido. De hecho, Keita jugó más minutos que Willy Hernangómez, pese al gran encuentro del español (19 puntos y 7 rebotes).

El Barça encontró en Sayon Keita una solución —por pequeña que sea— a la frágil defensa que el equipo había mostrado hasta el momento. El partido ante el Maccabi fue el primero en el que el Barça no encajó más de 90 puntos, un dato muy significativo, especialmente tras el mal partido de Fall y Willy en la última derrota liguera ante los Hiopos Lleida.

Tras el encuentro, Keita habló sobre su debut, confesando que no se esperaba formar parte del quinteto titular: “Cuando me dijeron que estaba en el quinteto inicial, estaba un poco rallado. Pensaba que la iba a liar un poco. Al final no fue así y estaba tranquilo.”

MADUREZ EN LA LIGA U

Una de las mejores noticias que nos trae la llegada de la Liga U es la posibilidad de ver crecer a los grandes talentos del baloncesto nacional. La competición también ofrece la oportunidad de que estos jóvenes maduren su juego antes de dar el salto al baloncesto profesional.

En esta nueva competición, Sayon Keita fue uno de los grandes protagonistas en el primer partido del Barça Atlètic. Los azulgranas arrasaron al BAXI Manresa con un contundente 105-37. Keita firmó una actuación destacada, con 15 puntos, además de 4 rebotes, 4 robos y 1 tapón, demostrando el potencial que lo convierte en una de las joyas más prometedoras de la cantera del Barça.

MINUTOS EN ACB

Pese a debutar en Euroliga el pasado martes, Sayon Keita ya había tenido algunas apariciones con el Barça la pasada temporada, concretamente en Liga Endesa. Lo hizo en seis ocasiones, aunque apenas disputó más de cinco minutos en total. Su papel, además, fue muy discreto: solo un punto, tres rebotes y un tapón en esos partidos.

Ahora, con más rodaje y madurez, Keita podría ganar protagonismo tanto en la ACB como en la Euroliga. Las dudas que genera Youssoupha Fall, el inicio irregular de Willy Hernangómez y la falta de ritmo de Jan Vesely tras su lesión abren un nuevo escenario para la perla azulgrana, quien podría ver crecer su rol dentro del primer equipo.