El exblaugrana Dame Sarr ilusiona en su debut en la NCAA

Duke estuvo presente en el 'Opening Day' de la NCAA. En un gran partido de baloncesto, el equipo de Dame Sarr se llevó la victoria contra los Longhorns de Texas. El ex del Barça estuvo muy presente en pista y dejó buenas sensaciones en su debut oficial con los Blue Devils, uno de los mejores equipos universitarios de todo Estados Unidos.

La joven promesa italiana rozó los 30 minutos en pista y tuvo una notable actuación en su primer partido: ocho puntos y cinco rebotes. Una muestra de su talento tanto ofensivo como defensivo, demostrando que en Europa hay nivel de sobra para que los jóvenes tengan opciones de entrar en la NBA. Sin embargo, la competencia es muy alta y pocos llegan.

El nombre más destacado del partido, y que es uno de los candidatos a ser el número uno del Draft la próxima temporada, es Cameron Boozer. Compañero de Sarr en los Blue Devils, el norteamericano firmó 15 puntos y 13 rebotes en la victoria de los suyos. Hijo del mítico Carlos Boozer, es un jugador muy completo que frecuenta la posición de ala-pívot.

Durante el partido, Dame Sarr fue capaz de lo mejor y de lo peor. Y es que el italiano dejó la 'pifia' del partido, tras fallar una canasta en la que se encontraba totalmente solo. Tras robar un pase desde la banda, el italiano se dirigió al aro completamente solo y falló un mate. El intento de que fuera espectacular no le salió del todo bien.

"No hay mejor lugar para prepararte que Duke. Para estar lo más listo posible para la NBA y alcanzar mi mejor versión, necesitaba ambas experiencias: jugar en un equipo profesional como el Barcelona y jugar en un entorno profesional diferente como Duke contra otros jugadores de mi edad. Oportunidad, minutos, repetición: este camino es el mejor paso para mí en este momento", comentó Sarr al llegar a Estados Unidos.

En la temporada pasada, el italiano estuvo envuelto en la polémica tras decidir marcharse a Estados Unidos a jugar un torneo sin el permiso del Barça. Finalmente, el club azulgrana y el jugador acordaron rescindir el contrato para que el la joven promesa pudiera enfocarse en su desembarco en la NCAA, liga en la que jugará este mismo curso.