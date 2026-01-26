¿Cuándo sabrá el Barça su rival en la Copa del Rey de baloncesto?

El Barça se marchó del sorteo de la Copa del Rey de baloncesto sin conocer todavía a su rival en los cuartos de final del torneo. El conjunto de Xavi Pascual no sabe todavía contra qué equipo se medirá en la primera ronda del campeonato copero, si bien es cierto que Baskonia o UCAM Murcia serán sus contrincantes en esa lucha por estar en semifinales, en un partido que tendrá lugar el viernes 20 a partir de las 21h (CET).

Debido a la climatología adversa, al cuadro vitoriano le quedó un partido pendiente por disputar en la primera vuelta, como era la visita al Gran Canaria Arena para medirse al Dreamland.

Baskonia puede ser cabeza de serie

Un encuentro que, de no haber tenido consecuencias en términos de clasificación para la Copa, se hubiese disputado más adelante. Ahora bien, tras la conclusión de la primera vuelta, ese partido ante el cuadro insular puede dictaminar si Baskonia termina o no como cabeza de serie.

Un factor que haría que su rival cambiase en la Copa. Si los de Paolo Galbiati se imponen en Gran Canaria, su rival en los cuartos de final sería La Laguna Tenerife. En cambio, si caen ante los claretianos, se verían las caras ante el Barça.

Paolo Galbiati, técnico del Baskonia / EFE

El Barça espera a Baskonia o UCAM Murcia en cuartos

Por su parte, el conjunto catalán estará pendiente de ese 'Granca' - Baskonia en el que puede estar su rival. Si los vitorianos vencen a los insulares, el rival del Barça en los cuartos de final sería UCAM Murcia.

Pero, ¿y cuándo conocerá el Barça a su rival en los cuartos de final de la Liga Endesa? Pues todavía le tocará esperar, ya que el encuentro aplazado entre Dremland Gran Canaria y Baskonia se jugará a pocos días de la disputa de la Copa.

Sito Alonso aplaude a sus jugadores en el partido ante el Valencia / Marcial Guillen

¿Cuándo conocerá el Barça a su rival en la Copa del Rey?

Será el próximo domingo 8 de febrero a partir de las 17h (CET), en un partido que tendrá lugar en el Gran Canaria Arena.

Una vez se dispute ese duelo, el Barça ya sabrá si se enfrenta a Baskonia o a UCAM Murcia en cuartos de final. Al ir por el mismo lado del cuadro, el conjunto azulgrana se podría medir a ambos equipos en el camino hacia la final. Pero por el momento, conocerá a su primer contrincante en la eliminatoria que cerrará los cuartos de final de la próxima edición de la Copa del Rey de baloncesto.