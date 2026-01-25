Pascual: "Es una derrota dolorosa aunque debemos felicitarnos por el recorrido hecho"

El técnico del Barça, Xavi Pascual, lamentó la derrota sufrida en el Palau ante La Laguna Tenerife (82-89) que rompía la racha de 10 victorias consecutivas, y la primera desde que Pascual accedió al cargo. "Felicito al Tenerife por la victoria, porque han estado muy acertados en la parte final del encuentro, han cogido ventaja y en las dos últimas acciones hemos fallado", comentaba un decepcionado Pascual.

"Ahora toca recuperarse y seguir adelante porque tenemos una serie de encuentros muy importantes antes de la Copa del Rey", dijo el entrenador blaugrana que lamentaba la anotación tan abultada que recibieron en la segunda mitad. "Nos han hecho 53 puntos, y son muchos, que no puede pasar. No encontramos las piernas para defender y también en ataque,en los tiros libres. Ni hemos atacado ni defendido cuando el partido se ha puesto tenso. Se nos ha escapado, el primero de la Liga Endesa", dijo Pascual.

"Lo que más me duele es haber perdido y no haber tenido la concentración y nos ha faltado un poco de espíritu. Nos pensábamos que ya habiamos cerrado el partido. Hemos perdido las ventajas, y cuando se ha ajustado el partido no hemos sabido mantener el equilibrio mental", aseguró. "Todos éramos conscientes de la importancia del partido, y esa frustración en el vestuario significa que tendremos una buena reacción".

Cabezas de serie en la Copa, un logro

"Entrar en la Copa como cabeza de serie parecía una utopía cuando llegamos por lo que globalmente nos tenemos que felicitar. Nos queda el mal sabor de la derrota de hoy, pero estaremos preparados para el próiximo partido, aunque perder en casa siempre duele y a mi me cuesta mucho porque tienes que estar siempre sólido", dijo.

El técnico azulgrana cree que al equipo le faltaron piernas para resolver en el Palau ante La Laguna Tenerife / FCB

Pascual reconoció que de cara a una posible incorporaciòn, "la situación de mercado no es la mejor, y el equipo está hecho así, vamos a ver si somos uno más y tendremos más piernas. Era el quinto partido en nueve días pero intento no poner excusas. Hay que seguir con otro tramo complicado por delante, con cinco partidos duros empezando por el campo de Olympiacos".

La mejor noticia es que Will Clyburn vuelve al equipo "En principio, a partir de este lunes se incorpora a la dinámica del equipo. Hemos vivido 14 partidos sin él y hemos resuelto bien, aunque nos irá bien. Ahora tenemos que estar juntos, y llegar bien a la Copa donde nos jugaremos el primer título", dijo.

Pascual exige más al equipo

El técnico azulgrana se mostró satisfecho a medias de lo conseguido tras su llegada. "Hemos hecho un primer tramo donde hemos hecho muchas cosas bien, aunque todavía somos un equipo inestable a nivel defensivo, y es importante serlo. Somos un equipo orientado al ataque, aunque nos falta consistencia defensiva".

"Antes de aceptar el cargo nos marcamos como objetivo clasificarnos para la Copa, y ser cabeza de serie nos llena de satisfacción, vamos a ver como llegamos en el momento de la Copa porque tenemos un tramo importante de partidos por delante", recordó. "Vamos a ver como evolucionamos en estos siete encuentros y en qué punto llegamos. Hay que llegar bien y hay que coger victorias, buen juego, confianza y estabilidad ofensiva y defensiva, y lo vamos a intentar", finalizó Pascual.