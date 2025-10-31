El reencuentro más 'temido' entre Partizán y Kevin Punter

El Barça visita este viernes (20:30h CET) al Partizán en la octava jornada de la Euroliga. Una salida exigente para el equipo de Joan Peñarroya en una visita a una de las pistas más calientes de toda la competición europea, pero en la que el cuadro azulgrana no pierde desde 2010.

El curso pasado, el Barça fue capaz de apagar el infierno serbio imponiéndose por 79-87 en un partido en el que Kevin Punter, con 18 puntos y Jabari Parker con 17, fueron los máximos anotadores del conjunto catalán. Esta tarde, los dos jugadores competirán por la victoria en diferentes bandos, en una cita en la que ambos tratarán de reivindicarse ofreciendo su mejor versión.

Kevin Punter se vuelve a ver las caras con Partizán / Javi Ferrándiz

Así llega Jabari Parker al duelo frente al Barça

Será la primera vez en la que Jabari se enfrenta al Barça, tras su etapa en el club azulgrana los dos últimos cursos (2023-2025). Parker llega a la cita promediando 11,3 puntos y 3,4 rebotes en la competición europea, y espera poder dejar atrás unos problemas en uno de sus dedos que se produjo en la última jornada de la Liga Adriática.

El foco apunta hacia Jabari, en ese primer cara a cara frente al Barça, pero el duelo también será importante para un Punter que regresa a Belgrado con el recuerdo imborrable de su etapa allí. Fueron tres cursos (21-24) en los que el neoyorquino se ganó el corazón de la afición de un Partizán del que fue capitán.

Estuvieron cerca de entrar en la Final Four en 2023, en aquel episodio ampliamente comentado de aquella pelea provocada por una agresión de Sergio Llull que acabó desembocando aquella lamentable tángana en la que Guerschon Yabusele o el exazulgrana Dante Exum fueron protagonistas. Pero el Real Madrid fue capaz de levantar un 0-2 en contra para meterse en la F4 y acabar levantando el título europeo.

Guerschon Yabusele y Dante Exum, en el Playoff de la Euroliga / AFP

Recuerdo agradable

Punter siguió un curso más en Belgrado tras haber estado prácticamente firmado por el Barça en 2023. Pero su llegada al conjunto azulgrana se retrasó un año más, tras una temporada decepcionante en lo colectivo de un Partizán que hizo una limpieza profunda en el roster de Zeljko Obradovic. El estadounidense regresó al Belgrado Arena el pasado 13 de noviembre, y ante 19.669 espectadores, se fue hasta los 18 puntos, dos rebotes, dos robos y una asistencia.

Una buena actuación que incluso mejoró en el partido de la segunda vuelta, en el que el Barça se impuso de nuevo a Partizán por 87-80. El 14 de marzo de este mismo año, Punter se destapó con 25 puntos, con cinco triples a los que le añadió cuatro asistencias para 29 créditos de valoración. Obradovic lo intentó parar de todas las maneras posibles, pero no hubo manera. En total, 21,5 puntos de media que ponen sobre aviso al conjunto serbio.

Kevin Punter se salió la temporada pasa frente a Partizán / Javi Ferrándiz

Las palabras de Punter antes de reencontrarse con Partizán y Jabari Parker

"Deberemos estar muy concentrados y preparados. He estado hablando con Jabari (Parker) durante estos días. Solo para ver cómo está, asegurarme de que esté bien. Va a ser divertido y emocionante", comentó en la previa un Punter que no puede estar más motivado a pocas horas de volver a reencontrarse con su querido Jabari y su querido Partizán.