Partizán - Barça: horario y dónde ver por TV la jornada 8 de Euroliga

Partizán y Barça se enfrentan este viernes 31 de octubre en la octava jornada de la Euroliga. Después de derrotar a Olimpia Milano el pasado martes, el conjunto azulgrana busca el quinto triunfo continental de la temporada. Para ello, deberán derrotar a los serbios en una de las pistas más calientes de la competición.

Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Partizán y dónde ver online y en vivo el partido en España.

Clyburn, letal ante Olimpia Milano

El Barça llega con la moral alta tras la última victoria lograda en Euroliga. Los azulgranas se impusieron a Olimpia Milano en un final de infarto por 74-72, en otra gran noche de Will Clyburn. El alero estadounidense fue el más destacado en anotación aportando 17 puntos. Un seguro de vida para Joan Peñarroya, y un jugador que vive su primer curso en la capital catalana, aunque parezca que lleve toda la vida vestiendo la camiseta azulgrana.

Will Clyburn, defendido por Marko Guduric / VALENTÍ ENRICH

Clyburn promedia casi 14 puntos por partido en la Euroliga, bien escudado por Tornike Shengelia (12,6) y un Kevin Punter (12,4) que, ante Partizán, vivirá un encuentro especial. El escolta neoyorquino se volverá a ver las caras frente a su exequipo, al que el año pasado castigó con 18 puntos en Belgrado y 25 en el Palau.

Obradovic y Punter, juntos en Partizan / AGENCIAS

Reencuentro con Jabari Parker

No será el único reencuentro de la noche, ya que el Barça se volverá a ver las caras con un Jabari Parker que se mudó a la capital serbia el pasado verano para ser una de las referencias del legendario Zeljko Obradovic. Por el momento, el estadounidense está firmando 11,3 tantos y 3,9 rebotes por partido, y seguro que ante el Barça querrá mostrar su mejor versión.

Jabari Parker, en el partido de Euroliga entre Partizán y París Basketball / Euroleague

El Barça (4-3) llega a Belgrado con un triunfo más que Partizán (3-4), pero es consciente de que, para regresar a Barcelona con la victoria, tendrán que jugar un gran partido que les permita 'sobrevivir' en una de las atmósferas más complicadas de todo el baloncesto continental. Pese a ello, los precedentes son buenos, y el Barça no pierde en Belgrado ante Partizán desde 2010. El curso pasado, triunfo para los de Peñarroya por 79-87.

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE PARTIZÁN

El partido entre el Partizán y el Barça de la 8ª jornada de la Euroliga se disputa en el Belgrado Arena este viernes 31 de octubre a partir de las 20:30 horas (CET).

DÓNDE VER LA EUROLIGA POR TV

En España, el partido de la Euroliga entre Partizán y Barça correspondiente a la 8ª jornada se podrá seguir por televisión a través de Movistar, en el canal Movistar Deportes 3 (dial 65).

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.