Partizán - Barça: horario y dónde ver por TV la jornada 8 de Euroliga
A qué hora juega el FC Barcelona contra Partizán y dónde ver online, en vivo y gratis en España
Partizán y Barça se enfrentan este viernes 31 de octubre en la octava jornada de la Euroliga. Después de derrotar a Olimpia Milano el pasado martes, el conjunto azulgrana busca el quinto triunfo continental de la temporada. Para ello, deberán derrotar a los serbios en una de las pistas más calientes de la competición.
Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Partizán y dónde ver online y en vivo el partido en España.
Clyburn, letal ante Olimpia Milano
El Barça llega con la moral alta tras la última victoria lograda en Euroliga. Los azulgranas se impusieron a Olimpia Milano en un final de infarto por 74-72, en otra gran noche de Will Clyburn. El alero estadounidense fue el más destacado en anotación aportando 17 puntos. Un seguro de vida para Joan Peñarroya, y un jugador que vive su primer curso en la capital catalana, aunque parezca que lleve toda la vida vestiendo la camiseta azulgrana.
Clyburn promedia casi 14 puntos por partido en la Euroliga, bien escudado por Tornike Shengelia (12,6) y un Kevin Punter (12,4) que, ante Partizán, vivirá un encuentro especial. El escolta neoyorquino se volverá a ver las caras frente a su exequipo, al que el año pasado castigó con 18 puntos en Belgrado y 25 en el Palau.
Reencuentro con Jabari Parker
No será el único reencuentro de la noche, ya que el Barça se volverá a ver las caras con un Jabari Parker que se mudó a la capital serbia el pasado verano para ser una de las referencias del legendario Zeljko Obradovic. Por el momento, el estadounidense está firmando 11,3 tantos y 3,9 rebotes por partido, y seguro que ante el Barça querrá mostrar su mejor versión.
El Barça (4-3) llega a Belgrado con un triunfo más que Partizán (3-4), pero es consciente de que, para regresar a Barcelona con la victoria, tendrán que jugar un gran partido que les permita 'sobrevivir' en una de las atmósferas más complicadas de todo el baloncesto continental. Pese a ello, los precedentes son buenos, y el Barça no pierde en Belgrado ante Partizán desde 2010. El curso pasado, triunfo para los de Peñarroya por 79-87.
A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE PARTIZÁN
El partido entre el Partizán y el Barça de la 8ª jornada de la Euroliga se disputa en el Belgrado Arena este viernes 31 de octubre a partir de las 20:30 horas (CET).
DÓNDE VER LA EUROLIGA POR TV
En España, el partido de la Euroliga entre Partizán y Barça correspondiente a la 8ª jornada se podrá seguir por televisión a través de Movistar, en el canal Movistar Deportes 3 (dial 65).
Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.
