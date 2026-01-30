El preocupante debate del Barça con el futuro de sus pívots

El Barça empieza a dejar atrás la derrota en la última jornada de Euroliga ante Olympiacos. Tras una primera mitad en la que el equipo de Georgios Bartzokas fue claramente superior, Xavi Pascual y sus hombres resurgieron en un brillante y excelso tercer cuarto en el que bloquearon al cuadro heleno en ambos lados de la cancha. El conjunto azulgrana enmudeció el Pireo con un periodo en el que rozaron la matrícula de honor, pero el partido todavía tenía un cuarto más, y el Barça se deshizo como un terrón de azúcar.

Dio la sensación de que los escuderos de Pascual se quedaron sin energía, encadenando malas decisiones en ataque y siendo excesivamente blandos en defensa. Algo que se tradujo en un parcial de 28-11 en el que la mejor noticia fue la canasta sobre la bocina de Jan Vesely para salvar el average. Un consuelo menor en caliente, pero que puede ser trascendental en un futuro, sin ir más lejos, para evitar la disputa de un hipotético Play-In o para tener el factor pista a favor en los cruces previos a la Final Four.

Jan Vesely y Nikola Milutinov, en la lucha por un rebote / Olympiacos

Los pívots de Olympiacos se impusieron a los del Barça

La derrota ante Olympiacos dejó una amarga y dura realidad con el juego interior azulgrana. Tanto Vesely como Willy Hernangómez fueron incapaces de detener a los '5' rivales, que fueron un auténtico tormento en la pintura. Nikola Milutinov y Tyrique Jones no forman parte de esa lista de pívots modernos con infinidad de recursos: ambos son muy buenos en facetas básicas como el desempeño en la zona y la carga por el rebote en ambos lados de la cancha. Prácticamente imparables en ataque e intimidadores en defensa, son perfíles que casi no generan amenaza con su tiro, además de no tener rango exterior.

Pero, conocedores de sus virtudes, se 'merendaron' a los pívots del Barça. El '5' serbio se fue hasta los ocho puntos y seis rebotes, cuatro de ellos ofensivos, en algo más de 19 minutos en pista. El resto del tiempo, fue el pívot estadounidense el que estuvo en cancha, y fue el que aprovechó el desgaste azulgrana para irse hasta los 16 tantos y ocho capturas, cinco de ellas en ataque. Nueve rebotes ofensivos entre ambos que superan los siete totales del conjunto catalán. Vesely aportó tres rebotes, mientras que Willy se quedó en uno. Fue un partido más en el que Youssoupha Fall se quedó los 40 minutos en el banquillo, y en el que Bartzokas se pudo permitir el lujo de no hacer saltar a cancha a Donta Hall.

Tyrique Jones destrozó a los pívots del Barça / Euroleague

Sin fichajes para reforzar el juego interior

Por entidad y presupuesto, el Barça debe competir en Europa al nivel que está haciendo y que le está permitiendo ocupar las posiciones altas de la tabla clasificatoria de la Euroliga desde que arrancó la campaña. Ahora bien, con el grifo cerrado imposibilitando la posibilidad de incorporar fichajes, hay que ser justos y poner el contexto adecuado a cada partido. Con la baja de Moustapha Fall desde principios de temporada, Olympiacos arrancó el curso con Milutinov, Fall y Kostas Antetokounmpo en la posición de '5'.

Olympiacos ya ha usado a 19 jugadores en la Euroliga

La salida del hermano de Giannis propició el fichaje de Jones, repudiado en el Partizán de Joan Peñarroya y acusado de ser uno de los causantes de la salida de Zeljko Obradovic. A día de hoy, 19 jugadores han vestido la camiseta del cuadro griego en la competición europea. Mientras tanto, ha sido más que evidente la necesidad de reforzar el juego interior azulgrana, pero salvo novedad, no se recompensará a Pascual con una pieza que permitiría elevar opciones de título a final de temporada. Dos realidades muy diferentes para dos equipos a los que se les exige, como mínimo, estar en la Final Four de la Euroliga.

La superioridad mostrada por los pívots de Olympiacos genera un debate con los '5' del Barça. La inteligencia en pista de Vesely para encontrar lanzamientos liberados choca con la pérdida de poderío físico del checo propio de la edad (36 años el próximo mes de abril). Hernangómez volvió a fallar en un escenario de máxima exigencia en Europa, y el papel en el equipo de Fall es el que es.

Willy Hernangómez, en el partido de Euroliga ante Olympiacos / Euroleague

Futuro incierto

Los tres pívots terminan contrato este próximo verano. El apretado calendario de partidos permite revanchas en pocas horas de diferencia, pero es evidente que falta músculo en la pintura del Barça. En derrotas como las sufridas ante Mónaco o Real Madrid (Euroliga), la diferencia física ha sido más determinante que el acierto en el tiro. Y ante Olympiacos, de nuevo volvió a quedar sobre la mesa dicha realidad. El club azulgrana liberará una importante masa salarial en la posición de pívot el próximo verano, y completar un tridente de pívots compensado y versátil, debe ser una de las preocupaciones de la secretaría técnica para el siguiente curso.