El barcelonés Chus Bueno, elegido nuevo Director Ejecutivo de la Euroliga

La Euroliga ha anunciado este viernes el nombramiento de Jesús “Chus” Bueno como nuevo Director Ejecutivo, cargo que se hará efectivo en los próximos días. Esta decisión refleja el enfoque continuo de la Junta Directiva en fortalecer la gobernanza de la organización y garantizar la ejecución eficaz de su visión estratégica de futuro.

Bueno, de 56 años, fue elegido por unanimidad por la Junta Directiva de Activos Comerciales de Euroleague (ECA) y sucederá a Paulius Motiejunas, quien fue nombrado Director Ejecutivo en junio de 2022. "Chus Bueno liderará la estrategia general de Euroleague Basketball, con un fuerte enfoque en el crecimiento del negocio, la mejora del juego y la experiencia de los aficionados, y la expansión a nuevos mercados y públicos, a la vez que maximiza el valor que se ofrece a los clubes, socios, jugadores y aficionados. Su mandato es seguir consolidando el éxito alcanzado en las últimas 25 temporadas y consolidar la Euroliga, la BKT EuroCup y la NextGen Euroliga como las principales competiciones de baloncesto de Europa", decía la nota oficial de la Euroliga después de la reunión telemática realizada este viernes.

Bueno aporta más de 30 años de experiencia y liderazgo estratégico en el ecosistema deportivo profesional. Su carrera ha estado estrechamente ligada al baloncesto, tanto dentro como fuera de la cancha. Debutó como jugador profesional con el FC Barcelona durante la temporada 1988-89 y compitió durante ocho temporadas con cinco clubes más, entre ellos el Atlético de Madrid y el Valencia Basket. Tras su retirada como jugador, Bueno asumió funciones ejecutivas y de gestión dentro de la industria del baloncesto.

De la ABP a Jefe de la Euroliga

Comenzó su carrera fuera de la cancha en la Asociación Española de Jugadores de Baloncesto (ABP) antes de incorporarse a la Federación Española de Baloncesto (FEB) en 2006 como Director Ejecutivo. Durante su mandato, la Selección Española vivió uno de los periodos más exitosos de su historia, ganando el Campeonato Mundial FIBA de 2006 y el EuroBasket de 2009, además de obtener medallas de plata en los Juegos Olímpicos de 2008 y el EuroBasket de 2007.

Chus Bueno siempre ha estado relacionado con el mundo del baloncesto, desde la ABP, FEB y también la NBA / SPORT

Posteriormente, Bueno se incorporó a la National Basketball Association (NBA), donde ocupó los cargos de Vicepresidente para Europa, África y Oriente Medio, y Director General de la NBA España. Tras 12 años en la NBA, se incorporó a Legends, líder mundial en gestión de recintos y hospitality, donde ocupó el cargo de Director General de las operaciones de la compañía en la península ibérica.

Recientemente, Bueno lideró la creación y el desarrollo del sector de baloncesto en DAZN, la plataforma global de deportes OTT, consolidando su experiencia en medios, transformación digital y fidelización de los aficionados en el panorama deportivo actual.

Agradecimiento a Motiejunas

Los clubes expresaron su agradecimiento a Paulius Motiejunas por su servicio, compromiso y dedicación durante su gestión. Bajo su dirección, la organización ha alcanzado importantes hitos y un crecimiento continuo que han contribuido a consolidar su posición en el ecosistema del baloncesto.

“La Junta Directiva de la ECA, en nombre de todos los clubes de la Euroliga de Baloncesto, le desea mucho éxito en sus futuros proyectos profesionales”, decía la nota de la Euroliga. “La Junta Directiva mantiene su firme compromiso con la misión de la Euroliga de Baloncesto de promover la excelencia, la innovación y el crecimiento sostenible en el baloncesto europeo”.