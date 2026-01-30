La dulce realidad de Darío Brizuela en el Barça: "Estoy viviendo un sueño"

Darío Brizuela aterrizó en el Barça en el verano de 2023, coincidiendo con un cambio de ciclo en la sección. El club apostó por la llegada de un nuevo bloque nacional, con los fichajes de Willy Hernangómez, Joel Parra y el propio Brizuela, además del estadounidense Jabari Parker. Como entrenador se promocionó a Roger Grimau, tras poner fin a una exitosa etapa, liderada por nombres como Sarunas Jasikevicius, Nikola Mirotic o Cory Higgins.

El Barça hizo una importante apuesta por el donostiarra, pagando al Unicaja una cláusula liberatoria que rondó el millón de euros. Su primer año no fue fácil, ya que Grimau se apoyó especialmente en los pesos más importantes del vestuario: Tomas Satoransky, Jan Vesely, Nico Laprovittola y Nikola Kalinic, sobre todo.

Joan Peñarroya, junto a Darío Brizuela y Tomas Satoransky / ACB Photo - Miguel Ángel Polo

Con la llegada de Peñarroya, Brizuela fue sumando en minutos y protagonismo, llegando a ser uno de los nombres más destacados del equipo. La temporada 2024-25 estuvo muy marcada por las lesiones, y jugadores como él aprovecharon para dar un paso adelante. Ello le valió para ganarse una renovación hasta el 30 de junio de 2028.

Ahora, en su tercer año en el club, está integrándose a los sistemas de su tercer entrenador, Xavi Pascual. Desde la llegada del técnico de Gavá, el '8' azulgrana ha mejorado notablemente sus prestaciones, dejando hasta dos partidos de 25 puntos, contra Mónaco y contra Dubai Basketball.

Jugar en el Barça, su sueño

Brizuela explicó en una entrevista a 'Sport24' que cuando le llegó la opción de fichar por el Barça, no tuvo ninguna duda: "Era mi sueño, era el equipo de mi padre y el mío desde pequeño, así que para mí fue un sí rotundo cuando me hicieron la oferta y cuando me ofrecieron la renovación del contrato, así que siento que estoy viviendo un sueño. Claro que tengo que ser profesional, disfruto con lo que hago, pero no quiero excederme ni relajarme. Estoy intentando mejorar para ayudar al equipo. Pero ahora mismo estoy en el mejor momento para mí, porque si hace tres años me hubieran preguntado en qué equipo de la Euroliga quería jugar, habría dicho enseguida al Barça, 100%", explicó.

Noticias relacionadas

Agradecido con Peñarroya

Brizuela explicó cómo vivió la destitución de Joan Peñarroya. El ex del Unicaja ensalzó su relación con el técnico egarense: "Fue difícil, porque mi relación con Peñarroya era muy buena y le tengo mucho aprecio desde el año pasado, ya que habíamos creado una muy buena conexión deportiva. Es una persona maravillosa. Es uno de esos entrenadores que, nada más conocerlo, te das cuenta de que es realmente buena persona y me ayudó mucho durante mi segunda temporada el año pasado, y todo el mundo le apreciaba de verdad", explicó, añadiendo que le desea los mejores éxitos en su nueva etapa en el Partizán.