Pascual, 'tocado' tras la derrota: "No podemos trabajar así ni tampoco crecer"

El técnico del Barsça, Xavi Pascual, lamentó la derrota sufrida en el Palau ante el París Basketball, aunque las circunstancias por las lesiones y la mala noche en acierto, hicieron el resto para volver a sufrir una derrota decepcionante.

"Han sido mejores que nosotros en general especialmente en la segunda mitad", decía tras el encuentro. No empezamos bien pero volvimos, creo que merecimos más renta al descanso, pero ellos en el tercer cuarto hicieron 7/7 en triple", dijo. "Sabíamos que teníamos que anotar 80 puntos o más para ganar pero no fue suficiente. Con ese acierto exterior es imposible ganar", explicaba el técnico azulgrana, que intentó justificar un poco lo sucedido durante la semana.

"Es una semana muy complicada con las lesiones, las gripes de Shengelia, Brizuela y eso se acaba pagando. Tenemos lo que tenemos y llegamos como llegamos. Son tres titulares con Punter y Sato fuera de partido y eso pesa, hemos tenido jugadores importantes que no han estado bien, nos ha faltado jugar mejor en ataque", decía el técnico de Gavà.

"Hemos intentado hacer equilibrios"

"No podemos trabajar y no podemos crecer, lo único es con los jugadores que tenemos sacar los partidos e ir recuperando jugadores. Hay muchas lesiones desde mi llegada, hemos intentado hacer equilibrios pero hay veces que no se puede hacer nada", dijo Pascual realmente tocado.

Pascual reconoció que es muy difícil trabajar con tantos lesionados y al mismo tiempo crecer como equipo / FCB

"Nos levantaremos y estaremos listos para el domingo, la rotación debe ser corta dada nuestra situación. Ha parecido que cuando Vesely se lesionaba se acababa el partido, nos hemos venido abajo y París ha metido todo

"Está todo destrozado desde hace tiempo y seguimos sobreviviendo. Los chicos lo han dado todo, no les puedo recriminar nada, pero lo hemos hecho mal. Hay que darlo todo siempre y si perdemos perdemos. Ante Manresa nos levantaremos pero veremos con qué roster tendremos para jugar", comentó el entrenador del Barça, lamentando la situación complicada que vive el equipo con las lesiones y con pocos jugadores disponibles".