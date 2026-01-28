El tortuoso camino del Barça hacia la Copa del Rey

El Barça ya tiene la Copa del Rey de Valencia en el punto de mira, aunque hasta el debut en el Roig Arena restan 23 días. El sorteo no definió el rival azulgrana en el cierre de los cuartos de final el viernes 20 de febrero (21.00 h); será el Kosner Baskonia si vence el 8-F al Dreamland Gran Canaria y el UCAM Murcia si los de Jaka Lakovic ganan en Las Palmas.

Los azulgranas han dado un gran paso adelante desde la llegada de Xavi Pascual, hasta el punto de presentar un notable balance global de 18 victorias y cinco derrotas (dos de ellas muy controvertidas en Euroliga en Estambul ante Anadolu y Fenerbahçe).

El equipo recuperará en breve al estadounidense Will Clyburn y el único ocupante de la enfermería será Juan Núñez, a quien se espera para abril. Otra buena noticia es el inconformismo del técnico y de los jugadores, que arden en deseos de volver a jugar para quitarse el mal sabor de boca del KO del domingo en el Palau ante La Laguna Tenerife (81-89).

Viejos conocidos

El calendario hacia Valencia se presenta especialmente montañoso en las tres próximas semanas con un total de siete encuentros, aunque el Alpe d'Huez y el Angliru darán paso a la media montaña antes del Tourmalet de la Copa.

El Barça visita este jueves a un Olympiacos (20.15 h) que cuenta con tres exazulgranas. Georgios Bartzokas no tuvo suerte en el curso 2016-17 como sustituto de Xavi Pascual, Vezenkov llegó joven al Palau (2015-18) y es una estrella de la Euroliga, y Papanikolaou se fue a los Rockets de la NBA tras vestir de blaugrana en el curso 2013-14 (ambos jugaron con el de Gavà).

Vezenkov y Bartzokas coincidieron en el Barça / MARC CASANOVAS

El domingo toca visita a una de las sensaciones del curso en Liga Endesa, el UCAM Murcia de Sito Alonso (sucedió a Bartzokas y fue destituido en febrero de 2018) que cuenta con el pívot Moussa Diagné, quien estuvo en la cantera azulgrana y llegó a jugar 10 partidos en la Euroliga... pero acaba de romperse un dedo y en principio será baja.

Objetivo: mantener la racha

El Barça suma 18 victorias y cinco derrotas con Xavi Pascual en su segunda etapa en el banquillo y hasta la fecha no ha perdido nunca dos veces seguidas. Tras caer el domingo ante el cuadro lagunero en el Palau (81-89), los azulgranas quieren mantener esa racha positiva con un triunfo en el infierno de la Paz y la Amistad en El Pireo, en las afueras de Atenas.

El Barça es una piña en torno a Xavi Pascual / FCB

Al 'atraco' en la pista del Anadolu (74-73) le siguió una victoria en la visita al 'Granca' (61-72). La reacción tras el KO contra el 'Fener' (72-71) llegó de inmediato en Bilbao (66-71), al igual que el triunfo ante el Casademont Zaragoza (100-80) llegó tras caer ante el AS Monaco (74-90). Y la sonora derrota europea en Madrid (80-61) vino seguida por un triunfo en Burgos (79-80).

Saras y... ¿ensayo?

Lo siguiente será recibir al campeón Fenerbahçe de Jasikevicius el 3 de febrero en un partido muy atractivo y con el recuerdo de la lamentable decisión arbitral en Estambul que permitió lanzar (y anotar) tres tiros libres al exbaskonista Wade Baldwin.

Sarunas Jasikevicius dejó huella en el Palau / DANI BARBEITO

Tres días después, difícil salida europea a la pista del Kosner Baskonia que podría servir de ensayo de los cuartos de final de la Copa del Rey al igual que el citado ante los 'universitarios'... aunque el rival no se conocerá hasta el 8-F.

Turno del Palau

Por una vez, el calendario jugará a favor del Barça, que disputará como local los últimos tres partidos previos a la cita del Roig Arena. Esa maratón baloncestística en el Palau comenzará el domingo 8 de febrero con un duelo catalán frente al Bàsquet Girona y seguirá el 12-F con la visita de un Paris Basketball que ha derrotado al Madrid este martes por 98-92.

Otro derbi catalán cerrará este difícil camino hacia la Copa del Rey con la visita del BAXI Manresa con el exazulgrana Pierre Oriola el domingo 15 de febrero. Lo siguiente serán los cuartos de final coperos en Valencia ante el UCAM Murcia o el Baskonia. La respuesta, el 8 de febrero en el Gran Canaria Arena.