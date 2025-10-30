Ni LeBron ni Doncic: la nueva estrella de los Lakers

Antes de empezar la temporada, en los Lakers ya habían saltado las alarmas. LeBron se perdería por primera vez en su carrera el partido inaugural de su equipo y las primeras semanas de competición. Una baja que, a pesar de que 'King' ya esté en la recta final de su carrera, sigue siendo muy importante para los intereses del equipo. Ante este problema, la solución era Doncic.

Hasta que el esloveno también se lesionó. Después de jugar los primeros partidos, la parte inferior de la pierna izquierda dijo basta. Un esguince en el dedo y una contusión en la zona del tobillo le han obligado a parar durante al menos una semana para evitar complicaciones a largo plazo. Un drama para los Lakers, que se sustentan en una gran cantidad de partidos gracias a las dos principales estrellas.

Cuando parecía que esta semana iba a ser un auténtico infierno, ha aparecido el tercer 'crack' de la franquicia para hacer de Doncic y LeBron juntos. Él es Austin Reaves y este jueves anotó la canasta ganadora de los angelinos contra los Minnesota Timberwolves. Una canasta con mucho significado, ya que precisamente los lobos fueron el verdugo de los Lakers en los playoffs de la pasada temporada.

Austin Reaves, el gran nombre de los Lakers / Abbie Parr

La actuación de Reaves fue descomunal y no es la primera. 28 puntos y 16 asistencias en prácticamente 40 minutos en pista. Todo pasaba por él, sin excepción. Y la jugada salió a las mil maravillas, con un final prácticamente de película. Su tiro ganador cortó un parcial de 14-2 favorable a los de Minnesota, que se quedaron en la orilla tras una gran reacción en el último cuarto.

No solo fue importante en el último encuentro, sino también en los dos anteriores, tanto en la victoria contra Sacramento como en la derrota ante Portland. Los Kings presenciaron una actuación inmejorable (catalogada con un 10 sobre 10) de Reaves, que dejó nada más y nada menos que estos números: 51 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias. Rozando un triple-doble histórico en su carrera.

Aunque contra los Blazers no pudieron llevarse la victoria, tampoco estuvo nada mal: 41 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias. Un jugador que actúa desde la sombra cuando Doncic y LeBron están en pista, pero que ha demostrado que puede ser el líder de un equipo cuando los 'top' no están. Y eso es una gran noticia tanto para los Lakers como para el base norteamericano.

Reacción de Doncic

Incluso Doncic reaccionó a la actuación de Reaves contra los Timberwolves en las redes sociales, publicando un tuit con el emoticono de una cabra (haciendo referencia a GOAT). Un mensaje que no solo habla bien de Doncic, sino de la unión que hay en el vestuario de Los Ángeles. También lo demostró LeBron con el esloveno, afirmando estar "muy orgulloso" del cambio físico de su compañero.

La vuelta de Luka a pista no tardará en llegar, pero el nivel de Reaves da esperanzas a unos Lakers que cuentan con otra gran estrella en la plantilla. Austin siempre ha sido un jugador muy importante, pero no había demostrado ser capaz de hacer los números de Doncic o LeBron con cierta regularidad. Aunque no cuente con un gran juego interior, Los Ángeles tiene pura dinamita por fuera.