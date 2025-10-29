Los dos cracks de la Euroliga que dejó escapar el Barça

Era la temporada 2021/2022. Pedro Martínez era el entrenador de un Baxi Manresa que contaba con una plantilla espectacular. Quizá no eran conscientes del todo, pero tenían en su róster a dos jugadores que brillarían cuatro años después en la máxima competición europea. En los mejores equipos del continente. Ellos son Chima Moneke y Sylvain Francisco.

Ambos dieron un recital de baloncesto este martes con sus equipos. En el caso de Moneke, fue el mejor jugador del partido entre Estrella Roja y ASVEL Basket, donde los serbios aprovecharon la gran versión de su ala-pívot para sacar adelante un duelo en el que partían como favoritos. El nigeriano acabó con 24 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias, además de una efectividad del 90% en tiros de dos (9/10).

El nivel de Moneke en Belgrado está siendo excepcional, jugando a gran nivel tanto en Euroliga como en la Liga ABA. Un jugador que tiene grandes capacidades defensivas, principalmente en el rebote, y es capaz de generar sus propios tiros. Una opción que hubiera sido interesante para un Barça que escasea en la zona interior. Además, tiene pasaporte nigeriano, por lo que no hubiera contado como extracomunitario.

Chima Moneke, en su etapa en Baskonia / SPORT

En lo poco que llevamos de Euroliga, ha dejado tres actuaciones de MVP: en la victoria contra Fenerbahçe (20 puntos y 12 rebotes) y contra el Real Madrid (15 puntos y 7 rebotes). Sin duda, está siendo una de las piezas clave en el equipo, sin tener la necesidad de jugar una gran cantidad de minutos en pista. De hecho, suele estar en pista alrededor de 20 minutos, lo que favorecerá a su rendimiento a final de temporada.

El otro gran nombre es el de Sylvain Francisco. 23 puntos y 10 asistencias en la gran victoria de Zalgiris contra la Virtus Bolonia. Un jugador que sí pasa más tiempo en pista, ya que es el faro en ataque de los lituanos. Si tiene el día desde el exterior, es un base letal. No le quema la bola en ningún momento y también hace jugar, como demuestra en las estadísticas de este martes.

Sylvain Francisco, con el BAXI Manresa / EFE

En el partido contra el Barça de la pasada semana no estuvo del todo fino, sobre todo desde el triple (2/7), y aun así fue el tercer máximo anotador del partido con 14 puntos. Como en el caso de Moneke, tampoco hubiera contado como extracomunitario, ya que es francés. Otra opción que hubiera vuelto muy peligroso a un Barça que sufrió mucho la temporada pasada en esa posición.

¿Por qué no se apostó por ninguno de ellos?

Francisco y Moneke lideran a dos equipos en la Euroliga cuando hace pocos años formaban parte del Baxi Manresa. Un equipo que quedó séptimo en la ACB y alcanzó los cuartos de final, cayendo contra el Real Madrid. El Baskonia fue listo por aquel entonces y se quedó con el nombre del nigeriano, para dos años después incorporarlo a una plantilla en la que encajó a las mil maravillas.

En cambio, al Barça también le gustaron ambos jugadores, pero nunca llegó a ejecutar ninguna operación que involucrase a alguno de ellos. La plantilla actual culé tiene grandes nombres, pero parece muy limitada para afrontar todas las competiciones durante el año. Evidentemente, la economía no es para tirar cohetes, pero descartar fichajes también es elegir.