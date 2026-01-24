Pascual: “Tendremos que jugar muy bien si queremos ganar al Tenerife”

El técnico azulgrana, Xavi Pascual, reconoció que el duelo ante La Laguna Tenerife de este domingo en el Palau tiene una significación especial además de mantener la racha de victorias en la competición doméstica. que ya alcaza la decena y les ha llevado a un record de 12 victorias por solo cuatro derrotas.

“Este partido es muy importante en la buena dinámica que llevamos en la ACB, ante un equipo con mucha experiencia, que sabe jugar, que no se va de los partidos, y que tiene mucho talento”, explicaba el entrenador azulgrana en el entrenamiento previo al duelo de este domingo.

“Tendremos que jugar muy bien si queremos ganar”, advertía Pascual sobre el conjunto de Txus Vidorreta, que también se juega sus opciones de estar en la Copa del Rey, la última plaza que resta disponible y que se disputa con el Surne Bilbo Basket.

Sin tiempo de preparación

Pascual volvía a incidir en el poco tiempo que tiene el equipo para cambiar el ‘chip’ de la Euroliga y centrarse de nuevo en la Liga Endesa, una situación que se ha repetido en muchas ocasiones y que el entrenador no se cansa de recordar.

“Tenemos delante un nuevo encuentro con solo 48 horas de diferencia con el último más un viaje de por medio, con muy poco tiempo de preparación y muy poco tiempo de recuperación”, recordó Pascual, y también pensando en el premio que les llega en caso de conseguir la victoria.

“Para nosotros, se trata de un partido muy importante para ser cabeza de serie en la Copa, que es muy importante”, recalcó el técnico de Gavà.