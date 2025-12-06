Nueva hazaña con récord de Dabone en el Barça

El Barça sigue intratable una jornada más en la Liga U tras haber sumado la novena victoria de la temporada en la competición. Los de Álvaro Salinas derrotaron en casa al Fundación CB Canarias por 88-62 para elevar a ocho la racha de triunfos consecutivos. Una victoria que sirvió como 'vendetta', ya que los insulares han sido el único equipo capaz de ganar al Barça en lo que va de curso (81-76).

Un partido, ante el cuadro canario, en el que el Barça fue superior de principio a fin y que ya dejó visto para sentencia tras la disputa de los tres primeros cuartos (64-38). El máximo anotador azulgrana fue el pívot Mo Keita, que se fue hasta los 17 puntos y cuatro rebotes.

En clave Barça, Mohamed Dabone también disputó un sensacional encuentro, en una liga que no hay que olvidar que puede albergar a jugadores de hasta 22 años. Un dato a tener en cuenta, ya que el de Burkina Faso tan solo tiene 14. Pese a ello, su físico y su evolución le permiten seguir marcando diferencias tal y como viene haciendo desde sus primeros días en Barcelona.

Mohamed Dabone junto a su compañero en el Barça Atlètic, Nil Poza / ACB Photo - Joan Vidal

Un partido de récord para Dabone

Ante el CB Canarias, Dabone se apuntó dobles figuras, con 13 puntos y 14 rebotes, seis de ellos ofensivos. Todo ello para 25 créditos de valoración, su tope hasta el momento en la Liga U.

Además, no hay que perder de vista que Dabone, que mide dos metros y 10 centímetros, es imparable bajo aros, pero su evolución como jugador está yendo más allá de su poderío en la pintura. En la presente campaña en la Liga U, el '60' azulgrana ha tirado 19 triples y ha anotado ocho. En total, un 42,1% de acierto desde más allá del 6,75 que habla bien de ese trabajo que se está haciendo con el jugador para que pueda hacer daño a sus rivales desde distintas posiciones. En los primeros nueve partidos de Liga U, Dabone está promediando 12,4 puntos y 8,7 rebotes por encuentro, siendo el jugador del Barça con más valoración gracias a los 17,1 créditos que promedia.

En el partido ante Canarias estuvo un Sayon Keita que fue providencial en la pasada jornada ante Unicaja para taponar una acción rival que prácticamente le hubiese costado el partido a su equipo. Aportó nueve tantos y seis capturas.

Sayon Keita y Mohamed Dabone, en un partido del Barça en la Liga U / ACB Photo - Joan Vidal

Sin Kusturica, que apunta a jugar este domingo ante Andorra con el primer equipo

Ante los malagueños y canarios, no estuvo un Nikola Kusturica que estuvo en Belgrado aunque finalmente no entró en convocatoria tras la participación de Darío Brizuela, pero que sí que podría entrar en la lista del partido de este domingo (17h CET) ante Morabanc Andorra teniendo en cuenta que, Xavi Pascual tiene 12 jugadores disponibles (Núñez y Laprovittola lesionados) y debe descartar a un extracomunitario.

El próximo partido del Barça en la Liga U será el próximo sábado 13 de diciembre (13:30h CET), en un derbi catalán en el Nou Congost ante un Baxi Manresa que es quinto en el grupo A con un balance de tres victorias y seis derrotas.