Barça - Morabanc Andorra: horario y dónde ver por TV la jornada 9 de la Liga Endesa

Barça y Morabanc Andorra se enfrentan este domingo 7 de diciembre en el Palau Blaugrana en la novena jornada de la Liga Endesa. Tras sumar victoria en los dos últimos partidos ligueros, Xavi Pascual y sus jugadores buscarán un triunfo que permita al conjunto catalán situarse con balance positivo en la ACB, en ese camino hacia la próxima edición de la Copa del Rey.

Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Morabanc Andorra y dónde ver online y en vivo el partido en España.

El Barça vuelve al Palau tras haber disputado tres de los últimos cuatro compromisos oficiales lejos de Barcelona. Tras reencontrarse con la afición azulgrana el miércoles de la semana pasada, Pascual regresa a su feudo para intentar regalarle al público el quinto triunfo de la temporada en Liga Endesa.

La andadura de Xavi Pascual en su segunda etapa en el Barça ha arrancado a buen ritmo / EFE

Una ACB que ha regresado este fin de semana tras el parón de los últimos días por la disputa de las ventanas FIBA, y en la que el Barça quiere seguir progresando su situación en la tabla clasificatoria tras un inicio de campaña negativo en la competición doméstica, que se tradujo en un balance de dos triunfos y cuatro tropiezos tras las primeras seis jornadas.

Tras la victoria en Gran Canaria de hace un par de semanas, el Barça equilibró a cuatro sus registros tras imporse al Dreamland por 61-72 en un partido en el que Tornike Shengelia y Nico Laprovittola aportaron 14 puntos cada uno. El georgiano es el máximo anotador del Barça en la Liga Endesa con 13,8 puntos de media por partido, seguido de Kevin Punter (11,9) y Will Clyburn (11,1).

Tornike Shengelia y Kevin Punter ayudan a levantarse del suelo a Myles Cale / Dani Barbeito

Este pasado viernes, el Barça sumó una victoria de prestigio en Belgrado tras superar al Estrella Roja por 79-89, apuntándose la novena alegría del curso en Euroliga. Tras 14 jornadas, son sextos, con el segundo mejor balance de la competición, tan solo por detrás del Hapoel Tel Aviv (10-4).

Delante, el Barça tendrá a un Morabanc Andorra que tiene una derrota más que el conjunto azulgrana (3-5). Los de Joan Plaza son conscientes de que el partido en la capital catalana es una de las salidas más complicadas de la temporada, pero no renuncian a nada.

Sin bajas para el partido, Morabanc Andorra espera que Shannon Evans (13,4) y Kyle Kuric (12,1) tengan una tarde inspirada en anotación para tratar de dar la sorpresa. En su último partido de ACB, los del Principado cayeron en casa ante el Joventut por 76-83, en un duelo en el que Evans se fue hasta los 19 puntos.

Kyle Kuric es una de las principales referencias de Morabanc Andorra / EFE

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE MORABANC ANDORRA

El partido entre Barça y Morabanc Andorra de la novena jornada de la Liga Endesa se jugará en el Palau Blaugrana el domingo 7 de diciembre a partir de las 17h (CET).

DÓNDE VER LA LIGA ENDESA POR TV

En España, el partido de la Liga Endesa entre Barça y Morabanc Andorra correspondiente a la novena jornada se podrá seguir por televisión a través de DAZN.

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.