De tocado a héroe: la exhibición de Darío Brizuela para destrozar al Estrella Roja

El Barça sigue alargando el buen momento que atraviesa, tanto en sensaciones, como en resultados. La novena victoria europea de la temporada se logró en Belgrado, apagando de nuevo el 'Infierno serbio' tras superar al Estrella Roja por 79-89.

Fue una noche grande para Xavi Pascual y sus jugadores, en un encuentro que sirvió para reflejar esa metamorfosis por la que pasa el grupo estas últimas semanas tras el regreso del técnico de Gavà a la disciplina azulgrana, y con ese cambio de mentalidad de construir el camino hacia la victoria desde la defensa: ante los serbios, cuarto partido de Pascual al frente del Barça y cuarto encuentro por debajo de los 80 puntos encajados.

Xavi Pascual, durante el partido de Euroliga ante Estrella Roja / EFE

El nuevo técnico del conjunto catalán afirmó en sus primeros días que, antes de agitar la plantilla acudiendo al mercado (cuando sea posible), quería ver el potencial del roster del que disponía. En él, un Darío Brizuela que terminó el curso pasado como mejor jugador nacional, y exprimido en el pasado Eurobasket, erigido como uno de los líderes de 'La Familia'. Aquel Europeo le supuso un desgaste físico importante al escolta donostiarra, que arrastró algún contratiempo en su cuerpo en las primeras semanas de curso.

Inicio complicado de curso

Un inicio de campaña arrancado a fuego lento, y seguramente con menor protagonismo del esperado. Sorprenden algunos minutajes en citas importantes (Real Madrid, Panathinaikos o Valencia Basket) por debajo de los 10 minutos. Pero Brizuela, fiel a ese trabajo y a esa disciplina que le vienen acompañando desde el primer día que se enfundó la elástica azulgrana, está empezando a vivir más luces que sombras en su tercera campaña en el Barça, y en Euroliga, su rendimiento va en aumento.

El Barça salió victorioso de su visita a Belgrado / EFE

Protagonismo al alza

Si ante Asvel, el '8' azulgrana ya se fue hasta los 12 puntos, anoche en Belgrado, su participación fue capital para entender la victoria ante Estrella Roja. Un recital de 17 puntos con un 3/6 desde la línea del triple, y una aparición muy notoria en el segundo tiempo dando relevo en la faceta anotadora a Will Clyburn y su desempeño especialmente en el segundo periodo.

Un Brizuela que ante Estrella Roja, firmó su segunda anotación más alta de la temporada combinando Euroliga y Liga Endesa, tan solo por detrás de los 19 puntos anotados en la cancha de Dubai en la quinta jornada de la competición continental. Además, un hecho que no debe pasar inadvertido es que Brizuela no se ejercitó en el último entrenamiento en el Palau antes de volar hacia Belgrado. Unas molestias físicas dejaban en jaque su presencia en el partido ante Estrella Roja, y fue la participación en la sesión de tiro en la mañana previa al encuentro, en la que el escolta se vio en un estado óptimo para competir.

Las palabras de Brizuela tras derrotar a Estrella Roja

"Hay que estar preparado siempre. El trabajo del departamento médico ha sido muy bueno, he podido ayudar, que era la intención. Poder aportar en la rotación, pero la cosa ha ido mejor y he terminado ayudando más de lo esperado. Estoy contento por la victoria del equipo", comentó Brizuela tras el partido a los medios del club. Desde luego, su rendimiento distó mucho del de un jugador que pudiera estar renqueante o más pendiente de no agravar su estado físico.

Darío Brizuela, ante el Bayern Múnich / EFE

Pascual sigue tocando teclas, sigue agitando la plantilla y jugando con su profundidad. En Belgrado, ya se vio varios minutos a Tornike Shengelia al '5' y a Darío Brizuela ejerciendo como base dando relevo a Tomas Satoransky, si bien es cierto que Juani Marcos sigue creciendo a buena velocidad desde que el de Gavá asumió al equipo. Y en esa activación de piezas, Brizuela vuelve a responder y a demostrar que, si las cosas se complican, no se esconderá y tratará de cargarse el equipo a las espaldas, tal y como ocurrió en una pista, y ante un rival, al que hace dos cursos, ya le endosó 20 puntos y un 6/7 en triples que todavía, a día de hoy, sigue en la retina de unos aficionados serbios que, una vez más, claudicaron con la visita del Barça.