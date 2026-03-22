El dato que define a Xavi Pascual en los Clásicos contra el Madrid

Xavi Pascual sigue acumulando Clásicos en su trayectoria como entrenador. Este domingo, vivirá el tercero de su segunda etapa al frente del Barça, que no son nada en comparación a todos los que preparó durante la primera. El de Gavà es todo un experto en este tipo de partidos y tendrá como rival en los banquillos a Sergio Scariolo. ¿Cuál es el balance de Pascual en los Barça-Madrid?

La marcha de Peñarroya anticipó el regreso de Pascual al banquillo del Barça. Y en un visto y no visto, se vio con dos Clásicos en pocos días: ambos en el Movistar Arena. No era una tarea fácil, pues el Madrid tan solo había perdido un partido en toda la temporada allí contra Panathinaikos. En Liga Endesa, su récord de victorias consecutivas daba hasta miedo.

Xavi Pascual, durante el Clásico de Euroliga ante el Real Madrid / EFE

Sin embargo, un gran Barça en ataque fue capaz de neutralizar los 100 puntos del Real Madrid y llevarse una victoria de muchísimo mérito de la capital. De hecho, todavía nadie ha sido capaz de ganar a los de Scariolo en su feudo desde entonces. Ni en liga ni en Euroliga. No tuvo la misma suerte unos días después, cuando los culés regresaron y cayeron claramente (80-61).

Este domingo es el tercer capítulo y el balance de Xavi Pascual llama mucho la atención: 20-20. Por tanto, el duelo del Palau decantará la balanza hacia un lado u otro. En la primera etapa, el de Gavà disputó un total de cinco Finales contra el Real Madrid. Ganó en 2012 (3-2) y 2014 (3-1), mientras que perdió en 2013 (3-2), 2015 (3-0) y 2016 (3-1).

Sergio Scariolo cuenta con un peor balance contra el Barça / EFE

"Están jugando muy bien, tienen el poder físico y de calidad en la posición de '3' y '4' que es determinante. Sus pequeños son buenos generadores y tiradores y los grandes son muy grandes. Son un equipo muy completo que aspira a ganarlo absolutamente todo, y es un partido muy importante para nosotros, pese a que no podemos perder de vista que la próxima semana, martes y viernes jugamos, seguramente, los dos partidos más importantes de la semana", aseguraba el entrenador del Barça sobre el rival.

¿Y a Scariolo?

A Scariolo no le ha ido tan bien como entrenador del Madrid en los Clásicos, si bien es cierto que no hay tantos partidos para comparar. En su primera etapa, el italiano acumuló un balance de 5-9, ganando contra los azulgrana en la Final del año 2000 (3-2) y perdiendo en 2001 (3-0). De momento, en esta temporada su equipo ha ganado en dos ocasiones y perdido en una.

El Barça acusará la baja de Nico Laprovittola y queda a la espera de si Shengelia estará disponible para el partido. Por el otro lado, el Madrid llega con todos los jugadores disponibles, sin lesiones. Un Clásico en el que no será tan importante el resultado para la clasificación y lo será más para la moral en los siguientes partidos. El espectáculo está asegurado en el Palau Blaugrana.