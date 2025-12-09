Jasikevicius cierra su renovación con el Fenerbahçe

Todavía no es oficial, pero es un secreto a voces. La relación entre Fenerbahçe y Sarunas Jasikevicius se extenderá durante los próximos tres años. Los turcos, que habían empezado con dudas la temporada, han vuelto a encontrar el rumbo con un entrenador que los hizo campeones de Europa en la última edición de la Euroliga. Junto al lituano son más fuertes.

En una entrevista en el programa 'Socrates EuroStep', la estrella turca Ibrahim Kutluay confirmó este acuerdo del técnico con una operación 2+1. Antes, en octubre, el nuevo presidente de la entidad, Sadettin Saran, confirmó que tenía intención de mantener a uno de los grandes entrenadores del continente a largo plazo. Un deseo que parece haber alcanzado.

Jasikevicius pudo, al fin, levantar el título de campeón de la Euroliga, el primer como entrenador / EFE

Jasikevicius ya fue nombrado el Mejor Entrenador del Año de la Euroliga en la pasada temporada, además de conseguir los principales títulos con los turcos. Su contrato vencía en verano, por lo que se necesitaba actuar con tiempo para que el problema no se hiciera más grande a medida que se acercara la fecha. El curso actual es el segundo que inicia en el banquillo desde el principio.

El lituano desembarcó en Turquía en diciembre de 2023, después de entrenar al Barça durante tres campañas. Tras una extraña salida de Barcelona, encontró refugio en el Fenerbahçe, que contaba con un proyecto ganador que necesitaba un verdadero entrenador que pusiera su sello de identidad. Y así fue. Desde su llegada, el equipo no ha hecho más que crecer hasta alcanzar la plenitud en junio.

El Fenerbahçe, en su visita a Valencia / Germán Caballero

Tras conquistar la Euroliga, el objetivo con Saras es más que ambicioso: revalidar el título. De momento, los resultados no están siendo los idóneos, con ocho victorias y cinco derrotas en 13 partidos. Actualmente, los otomanos se sitúan en la octava posición de la clasificación, aunque han mejorado su versión en los últimos partidos, ganando cinco de manera consecutiva.

"La gente no pregunta si Saras iba a ganar, sino cuándo iba a ganar. La gente no entendía la dificulta de hacerse con este título. Los jugadores son lo que más importa. Los entrenadores asumimos la culpa cuando los jugadores no tienen éxito, pero la situación no ha sido justa para mí. Se preguntaba cuándo, todo el mundo lo daba por hecho y era cuestión de tiempo. No es justo y no es fácil", comentaba el lituano tras ganar la Euroliga. La exigencia seguirá siendo máxima mientras se siente en el banquillo turco.