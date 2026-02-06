Juani Marcos, la cuenta pendiente de Pascual desde su regreso al Barça

Juani Marcos es la pieza que todavía no ha encajado en el puzzle de Xavi Pascual. De hecho, su presencia ha ido de más a menos, siendo descartado en el último partido contra Fenerbahçe. El argentino no está teniendo la participación esperada en el equipo y el regreso de Nico Laprovittola lo deja en una posición complicada para lo que resta de temporada.

En Euroliga, su aportación y minutos son mínimos. No suele pasar de los cinco minutos en pista, pero en muchos encuentros su anotación es nula. Así fue en los dos últimos partidos contra Olympiacos (3:42 en pista) y ASVEL Basket (3:52). Ante UCAM Murcia y Fenerbahçe no tuvo presencia en el juego, algo que no había sucedido desde la llegada de Pascual.

Dos partidos consecutivos sin jugar dejan a Juani Marcos en una situación complicada. El Barça necesita una buena versión de todos sus jugadores si quiere llegar con energía a final de temporada. Y es que el club azulgrana no es precisamente el que cuenta con una mayor profundidad de banquillo, por lo que rotar lo máximo posible es la única solución para estar frescos en mayo y junio.

Juani Marcos, en una rueda de prensa con el Barça / Dani Barbeito

Además, los dos bases principales del Barça son Satoransky y Laprovittola. Dos jugadores que superan los 33 años y necesitan un mayor descanso para evitar posibles lesiones. Aquí aparece la figura de Juani Marcos, un jugador joven que conoce la casa y ha liderado a la selección argentina desde su posición. Sin embargo, su regreso a la Ciudad Condal está siendo más complicado de lo esperado.

Las estadísticas en Euroliga son pobres, con una media de 1,9 puntos, 0,9 rebotes y 1,1 asistencias por encuentro. Una contribución que mejora en Liga Endesa, donde también juega más minutos, y alcanza los 3,6 puntos, 1,3 rebotes y 1,5 asistencias. Pascual ha conseguido mejorar a prácticamente todos sus jugadores, como en el caso de Miles Norris, y tiene la tarea pendiente de Juani Marcos.

Juani Marcos celebra una acción de un encuentro ante el ASVEL / DANI BARBEITO

"Aportar un poco de eso, de calma, de ser el director, un poco del generador de juego, de intentarle encontrar siempre a mis compañeros en los momentos en los que están calientes, tratar de saber para quién jugar. Y luego en la parte defensiva aportar intensidad, presionar al base a toda la pista y hacerle que se sienta incómodo. Son básicos que creo que puedo cumplir bien", comentaba en una entrevista a 'SPORT' en el inicio de temporada.

El Barça, a salir de la mala racha (con o sin Juani)

Los próximos partidos del Barça han adquirido una mayor importancia, ahora que el equipo se encuentra inmerso en una mala dinámica. Sin embargo, una victoria ante Baskonia volvería a colocar al conjunto de Pascual en la parte alta de la clasificación de la Euroliga, aprovechando los pinchazos de otros equipos, como por ejemplo el Real Madrid, que cayó estrepitosamente en Dubái.

“Hay que conseguir la tranquilidad como grupo, y experiencia en el equipo tenemos, pero es que llegamos muy bien a los partidos, y a veces, el mismo partido se nos diluye y nos entra de todo. Eso es lo que tenemos que conseguir controlar un poco más", comentaba Xavi Pascual en la previa del partido. Queda la incógnita de si Juani Marcos tendrá minutos en Vitoria.