El gran reto del Barça antes de la Copa

El Barça ya ha puesto el ‘modo’ Copa del Rey que llegará en menos de dos semanas, aunque antes, el conjunto azulgrana tendrá que afrontar tres encuentros, dos de Liga Endesa, empezando por el Bàsquet Girona este domingo y uno de Euroliga, antes de centrarse completamente en el torneo copero.

Y es que los de Xavi Pascual, tras el ‘bache’ de cuatro derrotas consecutivas, lograba sacarse de encima ese registro tan negativo con un importante triunfo en la pista del Kosner Baskonia (91-97) y ahora el reto es sumar tres victorias consecutivas que refuerzen la moral y el juego del equipo con vistas a luchar por el primer gran titulo de la temporada.

El primer escollo es el Bàsquet Girona, al que se miden este domingo en el Palau (19.00) en un duelo que los azulgrana deberían saldar con un triunfo, aunque con las dudas de Pascual si podrá contar con dos jugadores que no pudieron acabar el duelo en Vitoria, Tomas Satoransky y Kevin Punter, que finalmente no sufre una lesión tan grave como se pensaba en un primer momento, aunque estará en el 'dique seco' unos días.

El Barça ha recuperado la sonrisa y debe reforzar su confianza en los tres próximos encuentros / FCB

A coger carrerilla

Con la incerteza de si podrán estar a disposición del técnico- Punter es baja segura aunque podría llegar a la Copa del Rey-, el equipo debe poner todo en el asador ante el cuadro de Moncho Fernández que llega sin presión después de su buena situación en la clasificación, aunque dispuestos a plantar batalla.

Una victoria este domingo en el Palau que relanzaría al Barça a la espera del último compromiso de Euroliga antes del parón, con la visita al Palau de un París Basketball a la baja y que debería ser también víctima de los blaugrana este próximo jueves.

Brizuela y Clyburn, dos jugadores importantes de este Barça de cara a volver a coger la racha de victorias pensando en la Copa / FCB

El último compromiso previo a la Copa será el próximo domingo, con la visita también en el Palau del BAXI Manresa, en otro encuentro donde los de Pascual deberían cerrar un 3-0 en sus partidos previos a la Copa, a la espera del torneo donde llegará la primera oportunidad de Pascual de volver a levantar un título como blaugrana.

Un reto de tres victorias consecutivas que debe arrancar este mismo domingo ante el Bàsquet Girona y que no puedes desperdiciar tras superar el peor momento del Barça en la nueva era de Xavi Pascual.