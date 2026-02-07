El Barça respira: la lesión de Punter no es tan grave y podría llegar a la Copa

La lesión que sufrió Kevin Punter en el duelo ante el Kosner Baskonia y que le obligó a dejar el encuentro tres minutos antes de finalizar con la victoria blaugrana, no parece ser de gravedad, por lo que incluso no se descarta que pueda estar disponible para la Copa del Rey, según apuntaba Eurohoops este mismo sábado y a falta de confirmación por el club blaugrana.

El jugador dejó la pista por su propio pie en los minutos ‘calientes’ del encuentro en Vitoria y el técnico azulgrana, contento por la victoria, vivía la decepción de una posible lesión importante del escolta del Barça.

Aunque una vez en Barcelona, y tras pasar una primera revisión médica, todo indica de que su problema de abbductores podría ser menos importante de lo pensado en un primer momento y después de un descanso en los próximos días, podría incluso estar disponible para afrontar la primera gran competición de la temporada, la Copa del Rey en Valencia.

Punter jugó un gran partido en Vitoria hasta que tuvo que retirarse por sus problemas físicos / FCB

Recuperación express

El Barça va a iniciar de inmediato el tratamiento que le llevará a perderse los próximos tres encuentros, comenzando por el Barça-Bàsquet Girona de este domingo, aunque todo apunta a que podría llegar a la Copa, o al menos alcanzar las rondas finales.

Los azulgrana debutarán en la Copa el viernes, 20 con el rival todavía a determinar que podría ser el UCAM Murcia o el Kosner Baskonia, y el fin de semana, en caso de pasar la primera ronda, es donde el estadounidense podría tener sus opciones de participar con el equipo en el torneo copero.