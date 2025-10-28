Dos triples resucitan al Barça y Clyburn sella una victoria para seguir creciendo

El Barça logró una trabajadísima victoria por 74-72 ante el EA7 Emporio Armani Olimpia Milano en un partido que tenía muy cuesta arriba con 30-41 al borde del descanso. Los triples de Miles Norris y un gran Will Clyburn (17 puntos) fueron vitales para un equipo mucho más intenso en la segunda parte.

Olimpia Milano - Barça (baloncesto, Euroliga), 27/10/2025 EUROLIGA BAR 74 72 BAR Alineaciones BARÇA, 74 (14+22+28+10): Tomas Satoransky (11), Kevin Punter (13), Will Clyburn (17), 'Toko' Shengelia (11), Jan Vesely (14) -cinco inicial-, Willy Hernangómez (3), Myles Cale, Joel Parra (2), 'Juani' Marcos, Darío Brizuela y Miles Norris (3). EA EMPORIO ARMAMI OLIMPIA MILANO, 72 (19+22+20+11): Lea Bolmaro (10), Shavon Shields (12), Quinn Ellis (6), Gianpaolo Ricci (5), Devin Booker (11) -cinco inicial-, Marko Guduric (3), Armoni Brooks (15), Bryant Duston (8), Nico Mannion y 'Nate' Sestina (2).

La afición estaba de uñas tras el lamentable partido de la pasada jornada ante el Zalgiris Kaunas (73-88) que apenas mitigó la victoria frente al Breogán (100-85). Hacía falta una alegría y llegó después de mucho picar piedra. El parcial de 10-11 en el último cuarto lo dice todo.

Enfrente, un cuadro lombardo dirigido por el veterano tetracampeón Ettore Messina (66 años) que sufrió el pasado verano la baja del exazulgrana Nikola Mirotic (AS Monaco) y que llegaba con dos victorias en seis jornadas, una menos que los azulgranas.

Ettore Messina, un maestro de los banquillos / VALENTÍ ENRICH

El equipo empezó mal con casi cuatro minutos sin anotar que castigó el Olimpia Milano con un 0-7 que lideró el exbaskonista Shavon Shields con cinco puntos (0-7). La rabia de Jan Vesely rompió la sequía para iniciar un parcial de 9-3 (9-10, min. 5:59) en la enésima sucesión de buenos y malos momentos.

La defensa visitante se centró en el perímetro y este Barça se ahoga cuando le cercenan el triple. Y es que claro, por dentro apareció Bryant Dunston con sus 39 años para destapar las miserias interiores azulgranas con seis puntos para llevar el partido al 14-19 con el que se cerró el primer cuarto.

Armoni Brooks, ex de Nets, Raprots y Rockets, hizo daño en el segundo cuarto con una canasta tras bote, un mate espectacular, un triple y dos tiros libres. El estadounidense encontró respuesta en dos canastas de Punter y la garra de Joel Parra, aunque eso tan solo servía para ir ocho abajo (24-32, min. 15:54).

Satoransky, defendido por el exazulgrana Bolmaro / VALENTÍ ENRICH

Las cosas no salían en ninguna de las dos canastas. Los milaneses movían la bola más rápida que la defensa azulgrana y en ataque no se encontraban tiros liberados. Y cuando se conseguían descolocar la presionante defensa visitante, se fallaban (1/8, con 0/3 para Will Clyburn).

Joan Peñarroya paró el partido con 30-39 a 1:21 del descanso tras un triple de Ricci y el equipo perdió una bola de saque de fondo y estuvo a punto de perder otra. Con 30-41 la situación era dantesca, pero... ¡bendito baloncesto! Dos triples difíciles de Miles Norris y de Clyburn revivieron a los locales (36-41).

Esos dos triples fueron un chute de energía para un cuadro azulgrana necesitado de confianza. El equipo era otro. Tanto, que se acercó a un punto (46-47, min. 23:04) y respondió a otro estirón italiano con dos triples de Satoransky (¿por qué no tira más?) y otro de Clyburn para mandar por primera vez (59-56, min. 27:19).

Will Clyburn, defendido por Shavon Shields / VALENTÍ ENRICH

Un triple de Punter permitió al Barça encarar por delante el último cuarto (64-61). El partido se volvió áspero, los puntos llegabas con cuentagotas y un 'tirito' de Vesely de los que últimamente no entran mantenía la ventaja azulgrana (67-65 a 4:52 del final). El ridículo parcial de esos cinco minutos era de 3-4.

Otra canasta de Vesely encontró respuesta en una de Bolmaro y un palmeo de Booker a pase del argentino. 69-69 a 2:49 del final con un notable 'Sato' que quizá llevaba demasiados minutos seguidos. Los de Peñarroya se marcharon por 73-69 y un triple de ocho metros de Brooks supuso el 73-72 a 25:9 del final.

Los nervios estaban a flor de piel. 'Toko' Shengelia volvía a erigirse en faro en momentos calientes y forzó una falta, pero tan solo anotó un tiro libre. Clyburn peleó por el rebote y forzó un salto entre dos que le ganó Shields. El exbaskonista lanzó un triple para ganar, pero lo falló. 74-72.