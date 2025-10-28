Las claves de Peñarroya y un Barça "con personalidad"

El Barça celebró con rabia una trabajadísima victoria ante el Olimpia Milano (74-72) que debe servir para ganar en confianza. Instalado en una perenne montaña rusa, la realidad es que el equipo ha ganado cuatro de sus siete partidos de Euroliga. La mala noticia es que Laprovittola no volverá aún esta semana.

Joan Peñarroya vivió el partido con mucha intensidad y cada desazón por un mal ataque o una pérdida venía acompañado por las palmas y la satisfacción después de una buena defensa. Aunque es cierto que los de Ettore Messina fallaron bastantes tiros abiertos, tan solo anotó 31 puntos en la segunda parte.

El técnico azulgrana destacó la defensa como gran clave de la victoria. "Los dos triples al final de la primera parte nos han dado energía. El acierto del tercer cuarto (28 puntos) no lo hemos trasladado al último, pero estamos contentos por nuestro trabajo defensivo. El equipo ha estado muy bien atrás", recalcó.

El Barça logró una victoria de equipo / VALENTÍ ENRICH

La otra clave fueron esos triples (forzados) de Norris y Clyburn al final del segundo cuarto. "Un momento importante. No es lo mismo irse 11 abajo que cinco. En el descanso dijimos que había que trabajar mucho y hemos tenido la capacidad para ganar con algo de lo que se nos quejan mucho, la defensa".

Otro detalle es que los últimos siete del último cuarto los jugaron Satoransky, Punter, Clyburn, Shengelia y Vesely. "Es el día en el que hay cinco jugadores que han tenido más minutaje. No recuerdo ninguno antes. Por las circunstancias hemos alargado la rotación. Jugamos el viernes, tenemos tiempo para recuperar".

Peñarroya destacó que la victoria "era importante en un Palau que presentaba una buena entrada. Además, hemos demostrado personalidad. Con tantos partidos las victorias y las derrotas se relativizan un poco, pero hay que seguir dando pasos adelante y estamos contentos, porque lo hemos hecho en algunos aspectos".

Will Clyburn, defendido por Marko Guduric / VALENTÍ ENRICH

El técnico catalán destacó la importancia de Shengelia en el equipo. "No voy a descubrir yo a 'Toko'. Tiene mucha experiencia y nos da jerarquía al igual que otros que teníamos. Al final ha tenido un par de situaciones importantes en el poste bajo", explicó con cierta satisfacción.

Y acabó con otro 'peso pesado', Will Clyburn. "Hemos fichado un jugador contrastado y de jerarquía que está dando muy buen rendimiento y que a nivel defensivo nos da una energía importante. Ya sabemos cuáles son sus mínimos, que son altos. Es más o menos lo mismo que decía con 'Toko'", concluyó.