El Barça no se cierra a fichar para asegurar el sí de Pascual

El Barça sigue negociando con Xavi Pascual para cerrar el nuevo entrenador de la sección. Tras la destitución de Peñarroya el pasado domingo, los días han sido muy movidos en las oficinas del Barça, con el objetivo principal de incorporar al técnico de Gavà cuanto antes. Aun así, el club sigue esperando una respuesta de su entrenador, un Pascual que exige principalmente incorporar a un pívot.

Desde el primer momento, en el Barça eran conscientes de que Xavi Pascual llegaría exigiendo algún retoque en la plantilla. Ya se ha visto durante este inicio de temporada los grandes problemas que ha tenido el equipo a la hora de defender en la zona y de hacerse rocosos también en ataque. Es por eso que el técnico catalán considera primordial la incorporación de un jugador que mejore esa posición.

Xavi Pascual podría iniciar esta misma semana su segunda etapa como entrenador del Barça / EUROLEAGUE

Pascual es consciente de que la situación económica del club no está para tirar cohetes, más allá de que el mercado es limitado y reducido, pero identifica un claro problema en las posiciones interiores (sobre todo en el '5'). Cabe recordar que Miles Norris podría estar en la rampa de salida, ya que su presencia estos meses ha sido testimonial. Ni siquiera ha debutado en Liga Endesa tras seis jornadas ligueras.

Ante esta situación, el Barça está contemplando que pueda haber algún movimiento o incorporación que se adapte a las exigencias, pero dentro del contexto de dificultad económica que vive el club. En la sección reconocen que el juego interior debe sufrir algún retoque, visto lo visto en los primeros partidos. Vesely ha rendido a un buen nivel, pero Peñarroya ha tenido muchas dudas con Youssoupha Fall y Willy Hernangómez. Unas dudas que Xavi Pascual comparte.

Miles Norris podría dejar el club / Dani Barbeito / SPO

Sigue habiendo confianza y esperanza de que el técnico de Gavà sí que aceptará este año regresar al club azulgrana. Incluso todavía se tiene en mente el escenario optimista de que Pascual se siente el viernes en el Palau Blaugrana para el duelo contra la Virtus Bolonia. Un escenario que puede parecer complicado, pero no imposible, ya que las dos partes quieren entenderse.

En estas últimas horas, el Barça está esperando a que Xavi Pascual tome la decisión definitiva. En caso de cerrar el acuerdo con el entrenador, en la sección se tendrían que barajar posibles refuerzos que sean del gusto del catalán y respeten las condiciones económicas del club. Todo esto mientras la plantilla está en Múnich, donde jugará esta tarde ante el Bayern en el primero de los dos duelos de Euroliga de la semana.