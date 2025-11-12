¿Quién es Óscar Orellana, técnico interino del Barça de basket?

El Barça de baloncesto está ultimando los detalles para el regreso de Xavi Pascual a la que fue su casa. Mientras tanto, el calendario no espera a nadie, y el equipo está inmerso en una semana de triple compromiso: Bayern a domicilio (miércoles; 20:30 h) y tanto Virtus (viernes; 20:30 h) como Baskonia (domingo; 19 h) en el Palau.

Hasta que no se concrete oficialmente la vuelta del técnico de Gavá, quién se hará cargo del equipo será un hombre de la casa: Óscar Orellana. El catalán lleva más de dos décadas en el club, y ha formado parte del staff de los últimos entrenadores de la sección: Sito Alonso, Svetislav Pesic, Sarunas Jasikevicius, Roger Grimau y Joan Peñarroya.

"Para mí es un sueño"

En la previa del partido ante el Bayern, Orellana atendió a los medios y dejó claro que para él es un sueño poder asumir, aunque sea temporalmente, el cargo de primer entrenador del club: "Hace 21 años que entré al club, haciendo de delegado en el cadete. Después como primer entrenador en categorías de formación, como ayudante en el Barça B, luego en el primer equipo, pero ni en mis mejores sueños me hubiera podido imaginar que un día iba a sentarme para dirigir un partido del primer equipo. Esto es una pasada. Lo único que he hecho es intentar prepararme lo mejor posible para disfrutar de este momento a nivel personal".

Hincapié en la responsabilidad individual

Orellana, consciente de la excepcionalidad de la situación que vive el equipo, ha pedido a los jugadores un extra de concentración, y que se centren únicamente en el partido de Múnich: "Que pongan el foco únicamente en ganar el partido de mañana. Que no piensen en otra cosa que no sea ganar al Bayern. Hay que dar un paso adelante en las responsabilidades individuales, tanto el cuerpo técnico como los jugadores".

También ha asegurado que ve a todo el mundo muy concentrado en lo que les ha pedido el club: "El club me pidió que me hiciera cargo del equipo desde la tarde del domingo, y con la única intención de prepararnos para ganar en Múnich. Veo al equipo muy mentalizado, cuando hay un cambio de entrenador, todo el mundo reacciona y está responsabilizado. Hablamos con los capitanes, ellos nos van a ayudar a acabar de transmitirlo todo al vestuario. Todos podríamos haber dado un poquito más."

Óscar Orellana, junto a Joan Peñarroya, exentrenador del Barça / EFE

También ha tenido palabras para Joan Peñarroya, quién fue destituido el pasado domingo: "Nos quedamos jodidos. Hemos trabajado con Joan durante más de un año, luchando a muerte para conseguir los mejores resultados posibles, y está claro que su marcha es un golpe para el staff y también para los jugadores. No es agradable, pero es la situación que nos ha tocado vivir", aseguró.

Mensaje para la afición

El preparador azulgrana dirigió un mensaje de unión a los aficionados: "Lo que le podemos pedir es que nos ayude, que nos apoye, es lo que necesitamos. Yo me considero un aficionado más del Barça, voy a ver los partidos de fútbol y cuando no estaba de entrenador iba a ver los del Palau. Lo que siempre quería es que el Barça ganara y peleara por luchar todo. Yo creo que es lo que quieren todos nuestros aficionados."

La plantilla al completo a excepción de Juan Núñez

Para el choque ante el Bayern, Orellana tendrá a toda la plantilla a su disposición, salvo Juan Nuñez. El madrileño sufre una lesión de larga duración, pero el resto de jugadores están sanos y listos para la batalla en Alemania. A la espera de lo que pueda suceder con nombres como Miles Norris, que podría abandonar la disciplina azulgrana con la llegada de Pascual, 13 jugadores de la primera plantilla estarán en el SAP Garden de Múnich, de los que Orellana deberá descartar a uno.