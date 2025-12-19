Sergio Scariolo, el técnico privilegiado en la historia de la Euroliga

El técnico del Madrid, Sergio Scariolo, vivió este jueves en el Movistar Arena, un momento histórico tras una canasta del francés, Theo Maledon. El exterior del Madrid habia logrado el punto un millón de la Euroliga, desde su puesta en marcha, el 15 de octubre del 2000.

Y es que Scariolo, se puede decir, que lo ha visto todo en la máxima competición europea. De cero al millón, Sergio Scariolo lo ha visto todo en la Euroliga. Literalmente. El 15 de octubre de 2000, una nueva era del baloncesto europeo comenzó con el Real Madrid recibiendo al Olympiacos de El Pireo en la capital española.

Los primeros puntos de la noche -y, por lo tanto, de la renovada Euroliga-los anotó el pívot visitante Dino Radja, pero el Real Madrid terminó ganando un partido ajustado por 75-73 para deleite de su entrenador… un joven Scariolo.

Theo Maledon anotó el punto un millón de la Euroliga, en la victoria del Madrid sobre el París Basketball / EUROLEAGUE

25 años después...un millón

Más de 25 años después, el jueves por la noche, Scariolo estaba allí de nuevo, dirigiendo al Real Madrid desde la banda mientras Theo Maledon alcanzaba un hito significativo al anotar el punto número un millón en la historia de la Euroliga.

El histórico triple del astro francés al final del primer cuarto fue solo una de sus muchas contribuciones, sumando un total de 21 puntos que ayudaron al Real Madrid a conseguir una ajustada victoria, como la que obtuvo contra el Olympiacos hace tantos años, sobre el visitante Paris Basketball por 95-90.

Tras el partido, Scariolo se mostró satisfecho de haber encontrado la combinación adecuada de jugadores para remontar en el último cuarto y conseguir la victoria, declarando: "Aunque jugaron durante muchos minutos, esta noche sentí que eran los chicos adecuados.

Una victoria apurada, pero buena

Al final, creo que elegimos los emparejamientos adecuados para nuestro aislamiento en los últimos segundos tras sus cambios. No es solo una cuestión de corazón, sino también de lucidez y sangre fría en los últimos minutos".

Y, relacionando ese comentario con su participación en los inicios de la competición, añadió en tono de broma: "Para alguien que jugó el primer partido de la Euroliga, ¡la lucidez sigue ahí!".

Sin embargo, cuando se le preguntó si seguiría vivo cuando se alcance el punto dos millones, quizás dentro de un par de décadas, Scariolo dio una respuesta decididamente corta, riendo: "No, ¡gracias!".