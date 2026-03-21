Barça - Real Madrid: Dónde ver por TV en directo la jornada 23 de la Liga Endesa

Barça y Real Madrid se enfrentan este domingo 22 de marzo en el Palau Blaugrana en la 23ª jornada de la Liga Endesa. El feudo del conjunto azulgrana acoge un nuevo Clásico que ambos equipos encaran con cuentas pendientes. Xavi Pascual y Sergio Scariolo se verán las caras por tercera vez desde que el técnico de Gavà regresó al club catalán, y romperán el empate a una victoria y una derrota que llevan este curso. Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Real Madrid y dónde ver online y en vivo el partido en España.

El Palau vuelve a albergar un nuevo Clásico entre Barça y Real Madrid en un encuentro en el que se miden dos de los mejores equipos del continente. Todavía quedan varias jornadas para terminar la fase regular de la Liga Endesa, y ocurra lo que ocurra en el partido, nada será definitivo. Pero Pascual y sus jugadores buscarán regalarle una alegría a su afición y apuntarse una victoria que se resiste desde hace tiempo.

Casi dos años sin ganar al Madrid en el Palau

En el Palau, la última victoria del Barça ante su eterno rival fue el 7 de abril de 2024. Todavía con Roger Grimau en el banquillo, el conjunto azulgrana se impuso por 85-79 en un duelo en el que Nico Laprovittola fue el máximo anotador con 25 puntos y cuatro triples.

Grimau, en una acción del encuentro ante el Madrid / DANI BARBEITO

El argentino será baja para el partido, al igual que Juan Núñez. Pascual confía en poder recuperar a Tornike Shengelia, baja en los últimos tres partidos por una lesión en el sóleo, pero que parece haber dejado atrás después de haber entrenado con el grupo en las últimas sesiones.

Los líderes del Barça

Un partido más, el Barça se pone al servicio de Kevin Punter y Will Clyburn, que en ACB promedian 12,5 puntos y 12,4 tantos por partido. Además, 'Toko' está con 10,2 puntos por encuentro en Liga Endesa. El conjunto azulgrana llega al Clásico en la tercera posición de la tabla clasificatoria, con un balance de 15 victorias y siete derrotas.

Will Clyburn y Kevin Punter, tras la eliminación de Copa / ACB Photo - Emilio Cobos

Delante, Pascual y sus hombres tendrán a un Real Madrid prácticamente intratable en ACB. Los de Sergio Scariolo son líderes en solitario, y tras las primeras 22 jornadas de liga, acumulan un balance de 20 triunfos y tan solo dos tropiezos. Una de esas derrotas fue ante el Barça, en el Clásico de la primera vuelta. En el Palacio, el equipo catalán se impuso por 100-105, con 19 puntos de 'Lapro' y de Punter.

Mario Hezonja, con 16,4 puntos de media por partido, es el máximo artillero de los blancos en Liga Endesa, seguido de Trey Lyles (10,8) y Facundo Campazzo (10,5). El ala-pívot croata es el cuarto máximo anotador de la Liga Endesa, tan solo por detrás de Tim Luwawu-Cabarrot (Baskonia), Santi Yusta (Casademont Zaragoza) y el verdinegro Cameron Hunt.

Mario Hezonja, con el Real Madrid esta temporada / Irina R. Hipolito / AFP7 / Europ

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE REAL MADRID

El partido entre Barça y Real Madrid de la vigesimotercera jornada de la Liga Endesa se jugará en el Palau Blaugrana este domingo 22 de marzo a partir de las 19:00h (CET).

DÓNDE VER LA LIGA ENDESA POR TV

En España, el partido de la Liga Endesa entre Barça y Real Madrid correspondiente a la vigesimotercera jornada se podrá seguir en televisión a través de DAZN.

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.