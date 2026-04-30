Oficial: Burgos será la sede de la fase final de la Liga U

Burgos será el escenario de una cita histórica para el baloncesto de formación. El Polideportivo El Plantío acogerá del 15 al 17 de mayo la Final a 6 de la Liga U, la nueva competición Sub22 impulsada conjuntamente por la acb y la FEB, con el apoyo del CSD y del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

La fase final pondrá el broche a la temporada inaugural de un proyecto nacido en 2025-26 con una idea clara. Unir formación académica y competición de máximo nivel para los jugadores de hasta 22 años vinculados a clubes de la Liga Endesa. El torneo abrirá ahora un palmarés llamado a convertirse en referencia dentro del baloncesto español.

La elección de Burgos refuerza el peso de la ciudad como plaza de baloncesto. Con la colaboración del Ayuntamiento, El Plantío reunirá durante tres días al mejor talento joven del país y acogerá los seis partidos que decidirán el primer podio de la competición. El acceso a los encuentros será gratuito. La Liga U habilitará próximamente un enlace oficial para que los aficionados puedan descargar sus entradas sin coste, hasta completar el aforo disponible.

El anfitrión será el Burgos Grupo de Santiago, clasificado tras terminar cuarto del Grupo A. Junto al conjunto burgalés ya tienen billete Real Madrid, Barça Atlètic y Casademont Zaragoza. Los dos puestos restantes saldrán del play-in, con los cruces Fundación CB Canarias ante Bàsquet Girona y Valencia Basket frente a Gran Canaria.

Mohamed Dabone y Nikola Kusturica, en un Clásico de la Liga U / Valentí Enrich

La competición arrancará el viernes 15 con los cuartos de final. Casademont Zaragoza se medirá al ganador del Valencia Basket ante Gran Canaria, mientras que Burgos Grupo de Santiago jugará contra el vencedor del Fundación CB Canarias ante Bàsquet Girona.

El sábado 16 llegarán las semifinales, con la entrada directa de Real Madrid y Barça Atlètic. El domingo 17 se disputará la final, precedida por el partido por el tercer y cuarto puesto.

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El primer campeón de la Liga U saldrá de El Plantío, en un fin de semana que convertirá a Burgos en el punto de encuentro del futuro del baloncesto nacional.