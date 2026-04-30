La sanción a la que se expone Mike James tras su 'enésimo' incidente

Mike James no es precisamente un jugador tranquilo en pista. Una característica que es capaz de convertir en virtud en muchos partidos, aunque en ciertas ocasiones sobrepase el límite. Ante el ASVEL Villeurbanne, en la liga francesa, volvió a cruzar esa línea. El estadounidense fue expulsado del partido antes del descanso tras recibir dos técnicas seguidas y ya conoce la sanción a la que se atiene.

Según 'BasketNews', James no podrá jugar con el Mónaco en los próximos tres partidos de la competición nacional. El castigo está relacionado con la reacción que tuvo Mike James tras recibir esas dos técnicas en el choque. Los monegascos acusaron la ausencia de su principal estrella y perdieron el duelo contra uno de los máximos rivales de la competición.

Mike James, en un partido con el Mónaco / EFE

El norteamericano, una vez abandonó la pista, criticó duramente a los árbitros desde el vestuario. ¿Y cómo lo hizo? Como suele ser habitual, a través de redes sociales. "Volviendo a hacer trampa. Trabajo sucio", publicó el base del Mónaco cundo el partido todavía se estaba disputando. Unas palabras que la liga no ha dudado en castigar y que afectan más de lo esperado a su equipo.

Los del Principado recurrirán a esta sanción por si es posible reducir el número de partidos en los que no estará disponible su base referencia. Precisamente, el Mónaco no goza de una plantilla extensa como para permitirse tener a jugadores sancionados durante varios encuentros. Además, siguen vivos en la Euroliga, por lo que la exigencia física de estas semanas es máxima.

No es la primera vez que Mike James debe cumplir una sanción por un tema extradeportivo. El año pasado, la Federación Francesa de Baloncesto decidió multar al jugador por utilizar un agente sin licencia en la firma de contratos de las dos temporadas anteriores. En esa ocasión, el club tuvo que pagar una multa económica y el norteamericano se expuso a una suspensión de un mes.

Otras sanciones a Mike James

También ha sido varias veces sancionado por el propio Mónaco. No hace falta ir muy lejos para recordar un caso. Este mismo febrero, el club castigó a Mike James sin jugar una jornada de la liga francesa por unas declaraciones que había hecho tras no cobrar una mensualidad. "Jugar con mi dinero y jugar en mi cara es un juego sucio”, comentaba en redes sociales.

En junio de la pasada temporada, también volvió a ser sancionado por el Mónaco, esta vez por incumplimiento del reglamento interno del club. Aunque disputó aquel partido de Final Four ante el Fenerbahçe, ya se había perdido los tres últimos partidos de los playoffs de liga francesa por problemas con la institución. Esta vez, aunque la controversia sea con la liga, ha vuelto a pasar.