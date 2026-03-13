La tragedia se repite en el Barça de basket

Ya se respira la primavera en las calles de Barcelona y con ello el tramo más decisivo de la temporada en el Palau. El Barça de Pascual entra en una parte fundamental del curso, donde se decidirá si el equipo juega los playoffs de la Euroliga. Aunque el acceso a las eliminatorias de ACB está más que encarrilado, el billete en Europa se vende más caro y no será nada fácil obtenerlo.

"Con 20-21 victorias estaremos en Play-In; con 22-23, en playoff. Es la sensación que tengo, pero es difícil de valorar ahora. Fuera de casa tenemos un número relativamente bueno de victorias; en casa se nos han escapado demasiados partidos y eso nos penaliza. Ojalá estemos sólidos aquí en casa, el margen de clasificación subiría", aseguraba Xavi Pascual en la previa del duelo contra Hapoel Tel Aviv.

Ahora mismo, el Barça está situado en la séptima plaza de la clasificación de la Euroliga, con un balance de 17 victorias y 13 derrotas. Es decir, que según los cálculos de Pascual, como mínimo deberán ganarse tres partidos de los ocho que quedan para luchar por un puesto para los playoffs. Para hacerlo directamente, sin pasar por una eliminatoria previa, deberían ganarse unos cinco.

Laprovittola se perderá lo que queda de temporada / DANI BARBEITO

Con los números ya hechos, nos centramos en el verdadero problema que tiene el Barça hasta final de temporada: el físico y las lesiones. El club confirmó a través de un comunicado la baja de Nico Laprovittola durante alrededor de tres meses, por lo que los de Pascual pierden a uno de sus principales faros en ataque junto a Tomas Satoransky. Sí, vuelve el drama con la posición de '1'.

"Laprovittola parará. Habrá comunicado médico en las próximas horas y tendrá que parar un tiempo. Es una baja muy sensible, 'Lapro' es un jugador diferente y es una nota muy negativa", confirmó el técnico de Gavà en la rueda de prensa. El base argentino no ha tenido continuidad durante esta temporada, viéndose obligado a parar en varias ocasiones.

Tomas Satoransky, el único base de garantías en el Barça / ACB Photo - Emilio Cobos

El año pasado sucedió exactamente lo mismo, con bases lesionados y Punter y Brizuela teniendo que ejercer esa función. Un lastre evidente para el equipo, que no contaba ni con su mejor organizador de juego y sacaba de la zona de confort a sus mejores tiradores. Una opción que deberá repetirse, teniendo en cuenta lo justo que llega Tomas Satoransky a los últimos meses de la temporada.

¿Juani Marcos?

En esta ocasión, Xavi Pascual también cuenta con Juani Marcos en la posición de base, aunque su rendimiento está siendo discreto esta temporada y la posibilidad de que su aportación sea mayor es una incógnita. En Euroliga, el argentino promedia ocho minutos por encuentro y las siguientes estadísticas: 1,8 puntos, 0,8 rebotes y 1,2 asistencias. Insuficiente en el máximo nivel.

El Barça afronta este viernes la primera de las ocho finales en Euroliga, aunque el rival y el contexto no serán ni mucho menos fáciles. El Hapoel Tel Aviv, quinto clasificado y por tanto rival directo, aterriza en el Palau Blaugrana con la intención de escalar posiciones de nuevo y sentirse cerca de la cima. Los de Pascual no podrán contar con el apoyo de su afición, pues el partido se jugará a puerta cerrada.