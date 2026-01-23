Heurtel y su particular revancha ante el Barça

Thomas Heurtel y el Barça de baloncesto volverán a protagonizar un nuevo episodio en su relación de amor-odio. Desde su salida en 2021, más odio que amor. El base galo es una de las grandes amenazas que tendrá en frente el equipo de Xavi Pascual este viernes (20:45 h), en un duelo correspondiente a la jornada 24 de la Euroliga.

De ídolo a enemigo

Heurtel llegó a ser uno de los ídolos del Palau, durante el tiempo que estuvo defendiendo la camiseta azulgrana, entre 2017 y 2021. En una etapa de pocas alegrías en Can Barça, el francés fue seguramente el jugador más importante, con la consecución de dos Copas del Rey consecutivas, en 2018 y 2019. Además, en ambas fue nombrado MVP. Sin embargo, todo cambió cuando llegó Saras. Heurtel no encajó con el sistema del preparador lituano, y acabó saliendo del Barça en una salida por la puerta de atrás.

El Barça decidió dejar en tierra al que en aquel entonces era aún jugador del club, en un viaje a Estambul del equipo, al enterarse de sus negociaciones a "escondidas" con el eterno rival, el Real Madrid. Finalmente Heurtel acabó llegando al club blanco, aunque unos meses más tarde. Entre sus etapas en los dos gigantes españoles, el base galo jugó con el ASVEL.

En enero de 2025, Heurtel estuvo a punto de regresar al Barça. Sin embargo, el presidente Joan Laporta intervino para frenar un fichaje que había despertado el desacuerdo entre la gran mayoría de la afición culé.

El equipo de Lyon cuenta en su plantilla con otro ex del Barça, Edwin Jackson. Su paso por el Palau fue fugaz, aunque en dos etapas: 2014-15 y 2017-18.

Heurtel fue MVP de la Copa del Rey de 2019 / ACB

Pascual advirtió del peligro de los franceses en la previa

Xavi Pascual, quien dirigió a Heurtel en el Zenit de San Petesburgo, señaló las dificultades del ASVEL, entre las que se encuentra un Thomas Heurtel que viene de hacer su mejor partido de la temporada. Su importancia está creciendo, sobre todo impulsada por la salida de Nando de Colo rumbo al Fenerbahce: "Aquí nos pusieron las cosas difíciles, la clasificación engaña un poco, lo están haciendo bien. Será un partido difícil, pondrán todo para ganar, tienen muchos registros en el juego. Heurtel y Watson son los más importantes, ahora que no está De Colo. El rebote será muy importante porque es un perfil de equipo que nos cuesta", aseguró el técnico de Gavá.