Scariolo se hace un lío con la economía del Real Madrid: "Somos el séptimo presupuesto y no tenemos a ningún jugador entre los 15 mejor pagados"

El Real Madrid de Sergio Scariolo atraviesa indudablemente uno de los mejores momentos de la temporada. Tras un inicio de curso con dudas (lógicas, teniendo en cuenta la cantidad de cambios que hubo en verano), los blancos parecen haber alcanzado una velocidad de crucero que empieza a asustar a sus grandes competidores en España y en Europa. En la noche del jueves, el equipo madridista superó con claridad al Mónaco (90-78) para consolidarse entre los puestos más privilegiados de la clasificación en la Euroliga. El balance actual es de 16-8 para un Madrid que encadena siete triunfos consecutivos entre competición doméstica y europea.

Sin embargo, algo muy extraño sucedió este jueves en la sala de prensa post partido. Scariolo, sin ser preguntado por ello, quiso reivindicar que el Real Madrid es el séptimo presupuesto de la Euroliga, y que no cuenta con ningún jugador de los 15 mejor pagados del continente. A priori, parecen unas declaraciones, cuanto menos, sorprendentes, teniendo en cuenta la realidad que vive actualmente el club blanco. El técnico aprovechó una pregunta sobre la mejora defensiva del equipo para comparar el 'rating defensivo' con los presupuestos de la Euroliga.

"Los puntos recibidos nunca son un criterio para evaluar el rendimiento defensivo de un equipo. ¡No lo son para los profesionales! El aficionado no ve los porcentajes, ni las relaciones pérdidas, rebotes... El 'defensive rating' es el mejor criterio de todos. Depende del ritmo del partido. Es como cuando haces los presupuestos. Tenemos x presupuesto. Y luego nosotros somos, junto a los equipos ingleses, franceses, alemanes, italianos... los que pagan más impuestos con diferencia. Es así. El Real Madrid es el séptimo presupuesto de la Euroliga y no tenemos a ningún jugador entre los 15 mejor pagados en neto... ¡que es lo que cuenta! No en bruto. Sucede lo mismo con la defensa, uno dice un número y piensa '¡qué número!'. Pero luego hay que ver y analizar profesionalmente los números. Si yo pago el 10% de impuestos y tú pagas el 50% no cuenta el bruto, cuenta el neto. Esa es la fuerza de la inversión... Es lo mismo con los puntos anotados y recibidos", aseguró Scariolo.

Para contextualizar, la sección de baloncesto del Real Madrid está inmersa en un cambio drástico, marcado por las decisiones del pasado verano, y en la línea de seguir un estilo más cercano a la NBA. El club blanco es el principal abanderado y defensor de la creación de la nueva NBA Europa.

En este contexto, se decidió apostar por el fichaje de Sergio Scariolo, en un regreso respaldado, sobre todo, por la figura de Florentino Pérez. El técnico italiano, vino acompañado de un cuerpo técnico mucho más largo de lo habitual en el viejo continente. También hubo cambios en la secretaria técnica, poniendo fin a la etapa de Alberto Herreros y Juan Carlos Sánchez, e incorporando a Sergio Rodríguez y Martynas Pocius como dirigentes. También hubo un desembolso económico en la destitución del actual seleccionador español, Chus Mateo, que venía de ganar con solvencia la Liga Endesa.

Además, todos estos sucesos coinciden temporalmente con el momento más deficitario para la sección blanca, registrando las mayores pérdidas económicas de toda su historia.

A pesar de que no le falta razón a Scariolo con su reflexión sobre la situación fiscal, que es muy diferente según el país, es difícil de creer que haya seis plantillas con mayor presupuesto que el Real Madrid. Actualmente, cuenta con una plantilla de 15 jugadores, lo que le permite hacer hasta tres descartes por partido.

Sin ir más lejos, esta temporada se han incorporado a nombres como Trey Lyles, Chuma Okeke y Alex Len, con una dilatada trayectoria en la NBA, además del fichaje estratégico de una de las grandes estrellas emergentes de la Euroliga, Théo Maledon. Tampoco hay que olvidar que el club blanco hizo un esfuerzo importante para retener a Tavares y Hezonja, ambos con contratos altos hasta 2029.