El mensaje de Mario Hezonja que retrata al Madrid de Arbeloa: "La familia"

Mario Hezonja publicó una fotografía de toda la plantilla y el staff del Real Madrid de baloncesto, unidos y sonrientes tras conseguir el pase a la Final Four de la Euroliga. Todo un éxito para la institución, que el año pasado no había conseguido el objetivo y contaba con una plantilla totalmente renovada para este nuevo curso, incluido el entrenador.

Junto a la imagen, el croata escribió el siguiente texto: "La familia. ¡Hala Madrid!". Una demostración del buen ambiente que hay en el vestuario en el Madrid de basket, precisamente el día en el que la sección de fútbol saltó completamente por los aires tras la pelea entre Fede Valverde y Aurelien Tchouameni. Las diferencias entre el baloncesto y el fútbol son evidentes, empezando por lo deportivo.

Sergio Scariolo aterrizó en Madrid con mucho trabajo por hacer. Algunos jugadores importantes, como Dzanan Musa, habían abandonado el club, lo que supuso que se ficharan jugadores de la talla de Trey Lyles o Theo Maledon. El rendimiento de ellos ha ido de menos a más durante la temporada, llegando a su plenitud en el tramo decisivo.

Los blancos serán uno de los cuatro equipos que estará en la Final Four. Además, siguen como ovejas a Sergio Scariolo, que fue muy criticado en su momento por la propia afición. Sin embargo, desde un primer momento, los jugadores le respaldaron. "No estamos aquí para escuchar esta mierda", criticó en su momento Mario Hezonja, defendiendo al técnico italiano de los pitos en el Movistar Arena.

Valverde y Tchouaméni, enfrentados / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

En el fútbol sucedió totalmente lo contrario. Los jugadores fueron los que echaron a Xabi Alonso en el inicio de temporada, cuando contaba con el respaldo de la afición. Todo ello llevó a que Álvaro Arbeloa ocupase el puesto, incapaz de gestionar el grupo en los últimos tiempos. El conflicto entre Fede Valverde y Aurelian Tchouameni no es más que la demostración.

El grupo confía en Scariolo

El Madrid de basket es un grupo, en el que los jugadores confían en su entrenador y consiguen los objetivos en Europa. En cambio, en el fútbol tampoco han acompañado los resultados. Una mala relación en el vestuario se podría compensar con unos buenos resultados en lo deportivo, pero es que tampoco ha sido así. Los blancos dijeron adiós a todos los títulos hace varias semanas.

Los de Scariolo lucharán por hacerse con el título de la Liga Endesa, donde van primeros con gran margen, y el de la Euroliga. Un año que sería histórico para la institución, precisamente cuando en el fútbol se está atravesando la mayor crisis del siglo. Mario Hezonja quiso recalcar esto con una imagen que demuestra cuál es la forma de conseguir éxitos en un equipo deportivo.