Bayern Múnich - Barça: horario y dónde ver por TV la jornada 10 de Euroliga

Bayern de Múnich y Barça se enfrentan este miércoles 12 de noviembre en la décima jornada de la Euroliga. Un partido distinto para los culés, después de unos días muy movidos tras la destitución de Joan Peñarroya. Ambos equipos están igualados en la clasificación con cinco victorias y cuatro derrotas.

Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Bayern Múnich y dónde ver online y en vivo el partido en España.

Con Orellana en el banquillo

El Barça afrontará el partido con un entrenador interino, Òscar Orellana, en el banquillo. La marcha de Peñarroya el pasado domingo no ha dado tiempo a la dirección deportiva a cerrar un acuerdo con el nuevo técnico, que todo hace indicar que será Xavi Pascual. El de Gavà iniciará su segunda etapa al frente de los blaugrana después de una primera llena de éxitos.

En el aspecto meramente deportivo, se ven las caras dos equipos de una calidad muy similar. De hecho, ambos cuentan con el mismo historial de victorias y derrotas y están pegados en la clasificación (8º y 9º). Aun así, debe tenerse en cuenta que el Bayern lleva cinco partidos consecutivos ganados, tres en Euroliga. Uno de ellos fue precisamente en casa contra el Real Madrid.

Óscar Orellana, dirigiendo el entrenamiento antes de volar hacia Múnich / Valentí Enrich

Por el otro lado, el Barça llega en una crisis importante de plantilla y resultados. El rendimiento de la semana pasada fue para olvidar, con dos horribles partidos frente al Madrid y al Bàsquet Girona, y quieren mirar hacia delante con el cambio en el banquillo. Deberán hacerlo, porque hay doble jornada y el calendario no perdona. En los dos últimos partidos entre ambos equipos, la victoria ha caído del lado alemán.

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE BAYERN MÚNICH

El partido entre el Bayern Múnich y el Barça de la 10ª jornada de la Euroliga se disputa en el SAP Garden este miércoles 12 de noviembre a partir de las 20:30 horas (CET).

DÓNDE VER LA EUROLIGA POR TV

En España, el partido de la Euroliga entre el Barça y el Bayern de Múnich correspondiente a la 10ª jornada se podrá seguir por televisión a través de Movistar, en el canal Vamos (dial 8).

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro y las declaraciones de los protagonistas.