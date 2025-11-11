Satoransky valora la destitución de Peñarroya: "No es culpa de una sola persona"

El capitán del Barça, Tomas Satoransky, ha hablado este martes ante los medios en la previa del partido que el equipo azulgrana juega este miércoles ante el Bayern en Múnich para la jornada 10 de la Euroliga.

El checo ha valorado la destitución de su ya exentrenador, Joan Peñarroya, debido al mal momento de su equipo, y no ha querido 'mojarse' sobre el que podría ser su sustituto "hasta que no haya nada oficial". Por ahora, todo apunta que será Xavi Pascual, y que el anuncio del club podría ser inminente.

"Sabemos que es una situación muy difícil en la que nos hemos encontrado. El equipo y los jugadores ya hemos hablado en el vestuario y hemos puesto énfasis en la importancia de estar juntos para salir de estos momentos difíciles. La temporada sigue, las competiciones no paran, y ahora lo más importante es enfocarnos en ganar al Bayern de Múnich", dijo 'Sato'.

Antes del entrenamiento de este martes, el responsable de la sección de baloncesto del club, Josep Cubells, dio un discurso a la plantilla.

"(Lo que nos ha dicho Cubells) es interno. No sabemos nada sobre las informaciones de quién va a ser el nuevo entrenador. Cuando se haga oficial, actuaremos como corresponda. De momento, queremos mantenernos juntos en el vestuario y enfocados en el partido de mañana, porque si no, estaremos perdiendo tiempo. Cuando haya algo oficial, lo sabréis", añadió.

Sobre los motivos del cese, el base afirmó que el momento del equipo no era solo responsabilidad del entrenador: "Seguramente no es culpa de una sola persona; todos somos culpables. Tuvimos una charla importante y emotiva dentro del vestuario, incluso antes de conocer la noticia, sobre que cada uno debe reflexionar sobre lo que está haciendo mal, porque lo estamos haciendo mal, y qué esfuerzo extra puede hacer para ayudar al equipo, para que el equipo empiece a jugar mejor y ganar los partidos. Es una situación para que nos levantemos todos juntos. En el deporte estas cosas pasan, y normalmente quien sale es el entrenador, pero no podemos pensar que todo depende de una persona. Todos debemos dar un esfuerzo extra".

Finalmente, sobre el rival bávaro, Tomas aseguró que Óscar Orellana, el entrenador interino hasta que se incorpore a un nuevo técnico, deberá centrarse en contrarrestar el contraataque.

"El Bayern es un equipo muy bien entrenado, el mejor de la Euroliga en el contraataque. Espero que tengamos energía después de todo lo ocurrido. Debemos controlar el rebote y, sobre todo, el contraataque, porque es cuando ellos ganan confianza", comentó el jugador culé.