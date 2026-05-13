Mario Hezonja sale en defensa de Florentino y carga contra Rubén Cañizares

La rueda de prensa de Florentino Pérez no dejó indiferente a nadie. Las redes sociales ardieron con todo tipo de comentarios y una de las figuras del Real Madrid de baloncesto se unió a la fiebre del análisis. Mario Hezonja dio su opinión acerca de las declaraciones del presidente blanco y respondió a un tuit de uno de los periodistas señalados en el acto: Rubén Cañizares.

"Florentino Pérez ha convocado una rueda de prensa para intentar humillar a 'ABC', al grupo Vocento y a mí. Y no se lo iba a permitir. Hay límites que no se pueden sobrepasar. Muy orgulloso de mi trabajo y de mi periódico. Así de claro", escribió. Un mensaje que tuvo un gran número de interacciones, y una de ellas fue la del alero croata. Breve, pero clara.

Hezonja respondió a estas declaraciones con una fotografía de Florentino Pérez mostrando el dedo corazón desde un coche. Una reacción que se trata evidentemente de una defensa a su presidente o un ataque directo a este periodista. Se trata de la primera postura de un jugador del club, sea de fútbol o de baloncesto, a la rueda de prensa del dirigente blanco.

Nadie más se ha pronunciado públicamente tras lo ocurrido este martes en Valdebebas. La única postura que se podría intuir es la de Dani Carvajal, que dio 'like' a una publicación de Manolo Lama en la que criticaba el tono y las declaraciones de Florentino Pérez. Por tanto, Hezonja es el único jugador que ha respaldado en redes sociales la postura del presidente del Real Madrid ante la prensa.

Mario Hezonja, en un partido de esta temporada / ACB Photo - Victor Carretero

La sección de baloncesto blanca está pasando por un buen momento en lo deportivo, tras clasificarse para la Final Four de la Euroliga y seguir líder en la fase regular de la ACB. El equipo dirigido por Sergio Scariolo ha ido de menos a más y luchará por un doblete de gran importancia para la institución. Una de las figuras más importantes de la plantilla es Mario Hezonja.

¿Juicio a Florentino?

El croata no empezó de la mejor manera la temporada en el club blanco, pero está acabándola a un gran nivel. No tuvo su mejor eliminatoria contra el Hapoel Tel Aviv, pero dejó hace poco una actuación de gran calibre frente a UCAM Murcia. A pesar de los rumores que lo sitúan fuera del Real Madrid la próxima temporada, Hezonja se muestra muy activo con cualquier movimiento del club.

Tras la rueda de prensa de Florentino, la afición se posicionará en el próximo partido del jueves en el Santiago Bernabéu. En cuanto a lo que al baloncesto se refiere, los de Scariolo recibieron este martes una mala noticia: no podrán contar ni con Edy Tavares ni con Alex Len para la Final Four de Atenas. Usman Garuba será el único pívot sano para el fin de semana más importante del curso.