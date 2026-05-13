Baloncesto
El informe que enfría el sueño de la NBA europea: “Europa es quien asume el riesgo"
El análisis advierte de que la nueva competición podría debilitar las estructuras tradicionales del baloncesto continental
La posible llegada de una NBA europea sigue generando debate en el baloncesto continental. Mientras la liga estadounidense y la FIBA avanzan en un proyecto que pretende revolucionar el mercado europeo, desde distintos sectores crece la preocupación por el impacto económico, institucional y deportivo que podría provocar sobre el actual ecosistema. El último en pronunciarse ha sido el 'Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada', que ha publicado un informe muy crítico con el modelo planteado por la NBA.
El documento sostiene que el deporte representa cerca del 2% del PIB de la Unión Europea y genera alrededor de 5,7 millones de empleos. Además, remarca que el modelo deportivo europeo no solo tiene una dimensión económica, sino también cultural y social, basada en competiciones abiertas, estructuras federativas y reinversión dentro del propio territorio europeo.
La principal preocupación del Instituto gira alrededor de la gobernanza y del reparto económico del futuro proyecto. Según el análisis, el hipotético desembarco de la NBA en Europa implicaría cánones de entrada para los clubes de entre 500 y 1.000 millones de euros, mientras que gran parte del control estratégico y financiero quedaría en manos de la NBA. El informe asegura que la competición norteamericana absorbería aproximadamente el 50% del resultado operativo generado en Europa.
Desde el organismo español consideran que existe una “asimetría estructural” en el proyecto. Los clubes europeos asumirían el riesgo financiero, las inversiones y posibles pérdidas iniciales, mientras que la NBA conservaría el control del producto y capturaría buena parte del valor generado. “Europa asume el riesgo y la NBA captura el valor”, resume el informe publicado este martes.
Otro de los puntos señalados es el posible impacto deportivo. El 'Instituto Coordenadas' cuestiona que la NBA pueda convertirse realmente en la gran referencia del baloncesto continental, especialmente teniendo en cuenta que los mejores jugadores seguirían marchándose a la NBA estadounidense. El estudio apunta que el torneo correría el riesgo de ser percibido como una competición intermedia o de desarrollo más que como la élite definitiva del baloncesto mundial.
También existen dudas sobre la sostenibilidad audiovisual y comercial del proyecto. El informe recuerda que Europa cuenta con mercados fragmentados, distintas lenguas y hábitos de consumo muy diferentes a los de Estados Unidos, algo que complicaría replicar el modelo económico de la NBA. Además, se citan precedentes como la NFL o diferentes ligas impulsadas por la NBA fuera de Norteamérica que no terminaron consolidándose.
También hay debate político
El documento enlaza además esta situación con el debate político que existe actualmente en la Unión Europea sobre la protección del llamado “modelo deportivo europeo”. Tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo han defendido en los últimos años estructuras deportivas abiertas, meritocráticas y vinculadas a la base social de los clubes. Precisamente ahí es donde el Instituto ve una posible colisión con una competición cerrada o semicerrada controlada desde fuera del continente.
Pese a todo, el informe no rechaza de forma frontal la inversión extranjera ni la modernización del baloncesto europeo. Lo que reclama es una regulación que garantice que el valor económico generado permanezca en Europa y beneficie al ecosistema local. La gran pregunta, según concluye el análisis, no es únicamente si la NBA europea puede ponerse en marcha, sino quién asumiría las consecuencias si el proyecto fracasa.
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