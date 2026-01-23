¡Hazaña inverosímil del Partizán de un Joan Peñarroya que acabó expulsado!

La magia de la Euroliga y la condición de ser, como mínimo, la segunda mejor competición de baloncesto del planeta, se volvió a demostrar en el BMW Park de Múnich, que acogió uno de los mejores partidos en lo que va de temporada entre el Partizán de Joan Peñarroya, y el líder de la competición, el Hapoel Tel Aviv de Dimitris Itoudis.

Fue un encuentro sensacional, surrealista, loco, y que se acabó decantando para los serbios en la prórroga por 104-101. Los de Belgrado perdían por 27 puntos de diferencia (37-64) cuando todavía no se llevaban tres minutos del tercer cuarto.

Pero llegó la reacción, y de qué manera del conjunto de un Joan Peñarroya al que le pitaron dos técnicas. El egarense tendrá que aclarar lo que ocurrió tras la segunda técnica, ya que por televisión se vio como se acercaba a la grada a pedir disculpas, momento en el que alguien del público le arrojó algún objeto, que no quedó claro si iba hacia él o para los árbitros.

Se tuvo que marchar el exentrenador del Barça y vivir desde la distancia el 53-32 que se anotó Partizán en la segunda mitad para llevar el encuentro a la prórroga (88-88), forzada por un triple de Vanja Marinkovic que ejecutó un robo perfecto de Isaac Bonga. Es la segunda remontada más grande en la historia de la Euroliga por detrás de los 28 puntos que levantó Asseco Prokom en la 12-13 ante Montepaschi Siena.

Cameron Payne hizo un gran partido ante Hapoel Tel Aviv / Euroleague

Los árbitros dieron como tapón ilegal una acción de Bruno Fernando sobre Chris Jones que hubiese dado el triunfo a los de Itoudis, pero la posterior revisión en el Instant Replay demostró que la acción del expívot del Real Madrid fue totalmente legal.

Se complicó algo la vida Partizán en los últimos ataques de la prórroga, pero finalmente aseguraron el triunfo por 104-101 para apuntarse el octavo triunfo continental de la temporada, el segundo consecutivo, tras ganar el martes al Bayern, también en Múnich, por 63-67.