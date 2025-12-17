Flick premia a la plantilla del Barça

Hansi Flick es un entrenador que aprieta las tuercas y exige al máximo, pero también sabe recompensar a sus futbolistas. Por ello, a la vuelta de Guadalajara decidió conceder dos días libres a la plantilla del Barça, que no volverá a ejercitarse hasta el viernes en la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí.

Cabe recordar que el FC Barcelona cierra el año 2025 el domingo en Villarreal en el partido de Liga, por lo que Flick aún dispondrá de dos sesiones para preparar el duelo de la Cerámica.

De esta manera, los jugadores podrán desconectar justo antes de un encuentro de vital importancia para el campeonato como será frente al 'submarino amarillo'. Los de Marcelino García-Toral están en tercera posición en la tabla, a 8 puntos del líder Barça, pero con dos partidos menos.

El FC Barcelona, como el resto de equipos que disputan la Supercopa de España, avanzaron una jornada y el Villarreal también tiene pendiente el duelo frente al Levante del pasado fin de semana que fue suspendido por las condiciones climatológicas.

El equipo llegó de madrugada a Barcelona después de jugar a las 21.30 h. en Guadalajara y puede tomarse el día libre. La jornada del jueves es un tanto distinta ya que es de recuperación para los jugadores tocados y voluntaria para el resto. La vuelta al trabajo oficial está fijada para el viernes.

El conjunto de Flick ha ganado los seis últimos partidos, algo que le ha permitido escalar hasta el primer puesto de la Liga, tener aún opciones de clasificarse para el Top8 de la Champions League y acceder a los octavos de final de la Copa del Rey.

Un racha que ha significado un gran esfuerzo y Flick no quiere cargar más de la cuenta a sus jugadores para que afronten al cien por cien física y mentalmente el duelo en La Cerámica.