Casadó acepta reinventarse para convencer a Flick

Cuando el FC Barcelona anunció la alineación del debut copero contra el Guadalajara, muchos tuvieron dudas a la hora de situar a los once futbolistas sobre el rectángulo de juego. Fermín de extremo izquierdo, Lamine Yamal en la mediapunta, Rashford de delantero centro... ¿Y en el lateral diestro? Eric Garcia regresaba al eje de la defensa, formando pareja de centrales con Christensen, por lo que en la ecuación tan solo quedaba por ubicar la variable de Marc Casadó.

El canterano se ubicó en el carril derecho de la defensa retrasando su posición desde el centro del campo, donde nos tenía acostumbrados a jugar: normalmente de mediocentro, pero también en la segunda altura de la sala de máquinas con un pivote a sus espaldas. Una ubicación que no era nueva para nuestro protagonista: ya la desempeñó durante el último tramo de la temporada 2023/24 con el Barça Atlètic y Rafa Márquez de técnico.

Aquel curso, el filial culer acarició el ascenso a Segunda División, pero se quedó con la miel en los labios en Córdoba y las imágenes del capitán Casadó llorando en la zona mixta retumbaron en el ecosistema Barça. Ese mismo verano pudo haber salido del club, pero Flick le fichó para el primer equipo: las salidas de Oriol Romeu e Ilkay Gündogan, sumadas a la lesión de De Jong y, posteriormente, de Marc Bernal le ubicaron como el mediocentro de la plantilla.

Decidido y convencido

Su protagonismo bajo las órdenes del técnico alemán fueron 'in crescendo' durante 2024, pero con el alta médica de De jong y el cambio de año en el calendario, Flick apostó por el neerlandés para la base del centro del campo. Casadó, que había realizado un primer tramo de temporada excelente, dio un paso atrás. Además, la lesión que sufrió en marzo contra el Atlético de Madrid en el ligamento colateral externo de la rodilla derecha le dejaron en el dique seco para lo que restaba de curso: se perdió las últimas jornadas de Liga, la fase final de la Champions y las últimas rondas de la Copa. Triplete nacional y en verano, vuelta a empezar y vuelta a demostrar.

Casadó, Dro y Bernal en el banquillo / Dani Barbeito

Hizo caso omiso a los rumores que le situaban fuera del club de su vida. Marc siempre lo tuvo claro: le había costado mucho llegar al primer equipo y tendría la paciencia necesaria para volver a demostrar que tiene cabida en el equipo. Su barcelonismo por bandera no le permitía tirar la toalla tan rápidamente. A pesar de la enorme competencia en el centro del campo donde, además de Frenkie, también se sumaron el reaparecido Bernal y el reconvertido Eric Garcia, quien ha ganado enteros en las últimas semanas.

Su presencia en esta nueva temporada ha bajado en picado, pero no por ello se ha cruzado de brazos. Suma 775 minutos vistiéndose de corto y tan solo supera los registros de Christensen (515'), Bardghji (341'), Marc Bernal (165'), Dro (148'), Jofre Torrents (110'), Ter Stegen (90'), Gavi (66') y Toni Fernández (45'). Todos ellos, futbolistas que por diferentes circunstancias (lesiones, adaptaciones o ascensos al primer equipo) han tenido un protagonismo reducido.

El nuevo escenario

Así pues, esta es la fotografía actual de la plantilla del FC Barcelona. Eric Garcia, De Jong y paulatinamente Marc Bernal son los perfiles para ocupar la posición de mediocentro, con Pedri y el propio neerlandés para la segunda altura; Fermín y Olmo alternándose en la mediapunta, aunque Raphinha y Lamine Yamal también pueden situarse en el enganche. Gavi sigue en la enfermería y Dro va asomando la cabeza en el primer equipo. Un panorama complicado para Casadó.

Marc Casadó pelea un balón con Yuri, defensa del Athletic / EFE

Por ello, la oportunidad que le brindó Flick anoche en Guadalajara fue recibida como agua de mayo. Koundé sigue siendo el lateral diestro por antonomasia del equipo, pero su alternativa (Eric), ha dado un paso al frente en la sala de máquinas. Por ello, con la cesión de Héctor Fort, el galo no tiene sustituto en el carril de la derecha. Es aquí donde Casadó puede hacerse grande y emular al propio Eric con la polivalencia como principal arma.

Su inteligencia en el terreno de juego, tras haberse empapado del juego de posición en las categorías inferiores del Barça le permiten permutar en diferentes posiciones. No es algo tan descabellado para un centrocampista acabar ubicándose en el lateral diestro, o viceversa. El caso de Eric es uno de los más recientes, pero Sergi Roberto también recorrió ese camino, al igual que Joshua Kimmich o Phillip Lahm (al revés) en el Bayern de Múnich.

Los números de Casadó en Guadalajara fueron para tenerlos en cuenta: cinco recuperaciones, cuatro duelos ganados, 69/71 en precisión de pases y una clara vocación ofensiva, cuyo mapa de calor le sitúa con un mayor radio de acción en el campo rival. A Marc Casadó se le abre un nuevo escenario que bien le puede permitir reinventarse para convencer, nuevamente, a Hansi Flick.