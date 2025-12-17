El Inter de Miami rechaza el fichaje de Lewandowski para la próxima temporada

El Inter de Miami no tiene intención de fichar a Robert Lewandowski, pese a las informaciones que han circulado en los últimos días apuntando a un supuesto interés del club estadounidense por el delantero del FC Barcelona. Según ha podido saber este diario, el club que lidera David Beckham ha descartado completamente esta opción.

La razón es doble. Por un lado, el perfil del delantero polaco no encaja en los planes deportivos del Inter, que busca otro tipo de refuerzos para las próximas temporadas.

Por otro, el club ya cuenta en su plantilla con un goleador de edad y características similares, Luis Suárez, que sigue siendo una pieza clave dentro del vestuario.

Renovar a Suarez

En este sentido, la prioridad del Inter de Miami pasa por renovar a Suárez, aunque con una revisión salarial a la baja, adaptada a la política económica del club y a la evolución deportiva del futbolista uruguayo. La presencia del exdelantero del Barça y del Atlético hace innecesaria la llegada de otro ‘nueve’ veterano con un contrato de gran envergadura.

Esto no significa, sin embargo, que Lewandowski no tenga mercado en Estados Unidos. Otros equipos de la MLS sí se han movido y han sondeado su situación. Uno de los más activos ha sido el Chicago Fire, que ya ha establecido contactos con el entorno del delantero, valorando una posible incorporación en el futuro.

Así, mientras el Inter de Miami se mantiene al margen y cierra la puerta a la operación, la MLS sigue apareciendo como un destino posible para Lewandowski, aunque lejos, por ahora, del proyecto que lideran Messi, Suárez y Beckham en Florida.